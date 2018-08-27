Araştırma şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı

Kamuoyu araştırma şirketi Andy Ar’ın İstanbul Şişli’de bulunan merkezine ateş açıldı. Polis, bina önünden geçen bir araçtan binaya 5 el ateş edildiğini açıkladı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Şişli'deki Andy Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne sabah saat 04.00 sıralarında ateş açıldı.

Faruk Acar'ın sahibi olduğu şirkete kurşun isabet etmesi ile ilgili polis güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Merkez önünden hızla geçen bir araçtan 5 el ateş edildiği ve birinin merkeze isabet ettiği belirlendi.

Polisin merkezin doğrudan hedef mi alındığı yoksa maganda kurşunu mu olduğu konusunu netleştirmeye çalıştığı bildirildi.

Polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi sürdürürken, ateş açan kişilerin yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.