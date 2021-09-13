Araştırma: Sincaplar, insanlara benzeyen kişilik özellikleri taşıyor

California'da hayvan araştırmacıları, sincaplarda insanlara benzer kişilik özellikleri olduğunu tespit etti. Bazı sincapların daha atılgan ve agresif olabileceği, bazılarının ise daha utangaç ve içe kapalı olduğu görüldü.

California Üniversitesi'nde yapılan araştırma, ABD ve Kanada'da görülen sincap türlerinde ilk kişilik araştırmasını gerçekleştirdi. Sincaplar üzerinde ayna testi, tehlikeli bir bölgeye bırakmak gibi çeşitli bilimsel testleri deneyen bilim insanları, bazı sincapların diğerlerine göre daha dışadönük olduğunu tespit etti.

Üç yıl boyunca veri toplayan araştırmacılar, daha cesur ve hareketli olan sincapların yiyecek bulmak, tehlike anında saklanmak konusunda daha yetenekli olduğunu tespit etti.