Araştırma, Reza Zarrab'ın Miami'deki lüks yaşamını ve Türkiye'de devam eden bağlantılarını ortaya çıkardı

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Halkbank'ın ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada önce sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık koruma programına” alınarak itirafçı olan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'ın sahte kimlikle Miami'de yaşadığı lüks hayata dair detaylar ortaya çıktı.

Yapılan araştırma sonucunda Zarrab'ın Türkiye’de yakın çevresi aracılığıyla ticaretini sürdürdüğü tespit edildi.

Organized Crime and Corruption Reporting Project, Law&Crime ve Miami Herald'ın araştırmasına göre Zarrab'ın eski suç ağı ile bağlantıları devam ediyor ve Türkiye'den hesabına birçok olağandışı para transferi yapıldı. Zarrab'ın sahte kimliklerle safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı belirtilirken, bu sektörün sıkça kara para aklamak için kullanıldığına dikkat çekildi.

Zarrab'ın Miami'de 3.6 milyon dolar değerinde bir evde yaşadığı ve yatları olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre Zarrab'ın 2017'de itirafçı olmak için yaptığı başvurudan bir ay sonra yakın çevresinden İranlı iş insanı Amir Fathrazi, Türkiye'de yeni bir şirket kurdu. Bu şirketin kurucu başkanının Zarrab'ı savunmak için Türkiye'den New York'a giden avukatın kardeşi Şems Al-Bazz olduğu belirtildi. Al-Bazz'ın şimdilerde Zarrab'ın asistanlığını yaptığı ifade edildi.

Miami Herald, Fathrazi'nin aynı zamanda Zarrab'ın kara para aklamak için kullandığı ifade edilen Royal Holding'de hissedar olduğunu belirtti.

Türkiye'de yeni kurulan şirketin adının Amir Al Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olduğu ve kağıt üzerinde gayrimenkul işleri yaptığı belirtildi. Araştırmaya göre bu şirket, Zarrab'ın geçmişte kara para aklamak için kullandığı diğer şirketler gibi hiçbir gerçek işlem kaydı göstermiyor.

Araştırma dosyasında Zarrab'ın fotoğrafı, Richard Ferrari adı altında bir WhatsApp hesabında da görülüyor. Fotoğrafta Zarrab'ın kolunda on binlerce dolar değerinde bir saat olduğu görülüyor.

OCCRP'ye göre Zarrab'ın safkan atçılık ve binicilik tesisi işleri uluslararası para transferleri ile finanse ediliyor. Türkiye'den para gönderen kişilerin Zarrab ile önceden bağlantısı olmadığı ifade edildi.