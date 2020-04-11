Araştırma: Pandemi sürecinde kadına şiddet yüzde 27,8 arttı

Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi, 3-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Covid-19 Kadının Etkilenimi ile Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu"nun sonucunu açıkladı. Buna göre 'Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?' sorusuna görüşmecilerin: yüzde 84,8'i "hayır", yüzde 15,2'si "evet" şeklinde yanıt verdi. Ancak bir önceki soruda yüzde 57'si karantina sürecinde şiddete maruz kalmadığını söylemişti. Yani araştırmanın sonucuna göre; kadına şiddette, pandemi sürecinde yüzde 27,8'lik bir artış yaşandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 23,7 psikolojik şiddete , yüzde 10,3'ü ekonomik şiddete, yüzde 4,8'i dijital şiddete, yüzde 1,7'si fiziksel şiddete, yüzde 1,4'ü cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Muğla, Balıkesir, Mersin Adana, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Van, Urfa, Batman, Mardin'in arasında yer aldığı 28 kentten bin 873 kadın ile yapılan araştırmada, kadınların pandemi sürecinden nasıl etkilendiği, karantina sürecinde ne kadar kadının ve çocuğun şiddete maruz kaldığı ve hangi türüne maruz kaldığı araştırıldı.

Araştırmaya katılanlara ilk olarak, "Karantina Sürecinde Hanede İşsiz Kalan Oldu Mu?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların, yüzde 59,3'ü bu soruya "hayır" derken; yüzde 40,7'si "evet" yanıtını verdi. "Evet" diyenlerin oranı; lisans ve yüksek lisans mezunlarında en düşük seviyede iken; okuryazar olmayan grupta yüzde 88,9 oranında.

"Karantina Sürecinde Erkekler Dâhil Diğer Aile Bireyleriyle Ev İçi İş Bölümü Yapıldı Mı?' sorusuna ise; görüşmecilerin: yüzde 34,8'i "evet", yüzde 33,1'i "kısmen", yüzde 32,1'i "hayır" cevabını verdi. Araştırmaya göre; yaş grubu ilerledikçe, eğitim durumu yükseldikçe, gelir durumu arttıkça ev içi işbölümü yaptığını söyleyenlerin oranında artış oldu.

Görüşmeciler, 'Karantina Süreci İçinde Ev İçi Tartışma veya Çatışmalar Yaşadınız Mı?' sorusuna da yüzde 69,4 oranında "evet" denildi. Yüzde 30,6'sı ise "hayır" yanıtını verdi.

Yaş grubu arttıkça, eğitim durumu yükseldikçe, hane aylık geliri yükseldikçe ev içi tartışma yaşadıklarını söyleyenlerin oranında azalmalar olduğu görüldü.

Bu soruya evet yanıtını verenlere "Ev İçi Tartışmaların Karantina Öncesinde mi Yoksa Şimdi mi Daha Yoğun Olduğu "sorusu yöneltildi. Soruyu yanıtlayanların yüzde 52,6'sı "öncesi ile şimdi aynı" ,yüzde 39,5'i "şimdi daha yoğun", yüzde 7,9'u "önce daha yoğundu" cevabını verdi.

Ev içi tartışmaların en çok hangi aile ferdiyle yaşandığı sorusuna ise; yüzde 32,4'ü "eş", yüzde 16,3'ü "kardeşler", yüzde 15,7'si "çocuğum" ile derken yüzde 13,2'si soruya yanıt vermedi.

En çok tartışma yaratan konu olarak; yüzde 14,6'sı "temizlik", yüzde 10,6'sı "maddi ihtiyaçlar/para", yüzde 8,8'i "kişisel kaprisler", yüzde 7,6'sı "aile içi müdahaleler" yüzde 7,2'si ise "ev işi/yemek" yanıtını verdi.

'Karantina Süreci Ruhsal Durumunuzu Nasıl Etkiliyor?' sorusuna katılanların yüzde 64,2'si "olumsuz etkiliyor" derken yüzde 38,2'si "olumsuz etkiliyor", yüzde 26'sı "çok olumsuz etkiliyor" yüzde 2,5'i "olumlu etkiliyor" şeklinde cevapladı.

'Sizce Karantina Süreci Kadına ve Çocuğa Şiddeti Tetikliyor Mu?'sorusuna; görüşmecileri; yüzde 45,9'u "evet", yüzde 39'u "kısmen" yüzde 17,2'si "hayır" şeklinde yanıt verdi.

"Karantina Süreci İçerisinde Aşağıdakilerden Hangisine veya Hangilerine Maruz Kaldınız?' sorusuna ise birden fazla yanıt verildi. Görüşmecilerin, yüzde 23,7 psikolojik şiddete , yüzde 10,3'ü ekonomik şiddete, yüzde 4,8'i dijital şiddete, yüzde 1,7'si fiziksel şiddete, yüzde 1,4'ü cinsel şiddete maruz kaldığını, yüzde 1,1'i ısrarlı takibe uğradığını söylerken; yüzde 57'si bu şiddet biçimlerinden hiçbirine maruz kalmadığını belirtti.

'Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?' sorusuna görüşmecilerin: yüzde 84,8'i "hayır", yüzde 15,2'si "evet" şeklinde yanıt verdi. Ancak bir önceki soruda yüzde 57'si karantina sürecinde şiddete maruz kalmadığını söylemişti. Yani araştırmanın sonucuna göre; kadına şiddette, pandemi sürecinde yüzde 27,8'lik bir artış yaşandı. Ayrıca daha önce şiddete maruz kalanların oranı yaş ilerledikçe azalırken, 65 yaş ve üstünün istisna olarak daha önce şiddete en çok maruz kalan yaş olduğu görüldü.

"Sizce Karantina Sürecinde Ev İçi Şiddeti Önlemek Amacıyla Ne Tür Tedbirler Alınmalıdır? " sorusuna ise; çoklu yanıt veren görüşmecilerin: yüzde 15,3'ü "kadınlara destek grupları oluşturulmalı/ kadınların durumu takip edilmeli", yüzde 13,7'si "6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun etkin bir şekilde uygulanmalı", yüzde 12,3'ü "şikayet ve başvuru mekanizmaları kolay erişimi sağlayacak biçimde dijital ortama göre düzenlenmeli", yüzde 11,9'u "Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konuları online olarak dijital platformlarda ya da TV'lerde kimi bilgilendirmeler/uyarılar yapılmalı", yüzde 11,9'u "Online (internet üzerinden) olarak hukuksal ve psikolojik destek sağlanmalı", yüzde 11,9'u "Üçüncü kişilerin ihbarları dikkate alınmalı", yüzde 11,8'i "sığınma evleri koronavirüse karşı uygun şartlarda olmalı", yüzde 11,2'si "Kamu spotları düzenlenmeli", yüzde 0,1'i "Sosyo-ekonomik düzenlemeler yapılmalı" dedi.

Her yaş grubunda 6284 saylı yasadan haberdarlık oranı yüksek olmakla birlikte, haberdar olanların en çok bulunduğu yaş grubunun yüzde 81,8'i, Evet diyen 45-54 yaş grubundan. Eğitim durumu yükseldikçe, hane gelir düzeyi yükseldikçe haberdar olanların oranının arttığı görüldü.

Yine 'Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Acil Yardım ve İhbar Hatlarından Haberdar Mısınız?' sorusu yöneltilen katılanların yüzde 68,1'i "evet", yüzde 31,9'u "hayır" şeklinde yanıt verdi. Her yaş grubunda acil yardım ve ihbar hatlarından haberdarlık oranı yüksek iken; yüzde 72,4'ü ile en çok 45-54 yaş grubunun daha çok haberdar olduğu, kimi istisnalara karşın öğretim durumu ve hane aylık geliri yükseldikçe haberdar olanların oranında artış olduğu sonucuna varıldı.