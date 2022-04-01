Araştırma: OECD ülkeleri arasında en yavaş internet Türkiye'de

Türkiye'de internet tarifelerine üst üste zam gelirken, yapılan bir araştırmaya göre OECD ülkeleri arasında en yavaş internet hızına sahip.

İngiltere merkezli araştırma şirketi Uswitch’in 2022 mart ayında yaptığı araştırmaya göre Türkiye 26.34 medyan indirme hızı ile OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında açık ara en yavaş internetin olduğu ülke.

Sözcü'nün haberine göre, Çekya'dan Litvanya’ya, Kolombiya’dan İsrail’e kadar tüm OECD ülkelerinde insanlar Türkiye’dekinden çok daha hızlı internet kullanıyor. Toplam 37 ülke arasında en yavaş internet hızı olan ülke olan Türkiye’de 1500 mb bir film 7 dakika 36 saniyede indirilebiliyor. Dünyada internet hızında ilk 3 sıradaki ülkeler Şili, Danimarka ve ABD’de internet Türkiye’den 7 kat daha hızlı. Türkiye’deki internet hızının standart bir HD filminin indirilmesinde Kosta Rica’nın yaklaşık iki katı yavaşlığında olduğu belirtildi.

İnternet pahalı

Araştırmada internete erişimin en erişilebilir ücrette olduğu ülkeler de listelendi. Türkiye zam öncesi yapılan bu araştırmada, dünyada internetin en pahalı olduğu 12’nci ülke olarak dikkat çekti. Araştırmaya göre Türkiye’de aylık ortalama internet ücretinin ortalama gelire oranı yüzde 1.82. En ucuz internet yüzde 0.78 fatura\gelir oranı ile İsrail’de. Tarife zammının faturalara yansıması sonrası Türkiye bu sıralamada yüzde 3’e ulaşacak oranla ilk 10 arasına tırmanacak.