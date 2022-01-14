Araştırma: Maske takanlar daha çekici bulunuyor

Cardiff Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaptıkları çalışmada Covid önlemi olarak kullanılan maskenin hem erkekler hem de kadınlar tarafından "çekici" bulunduğunu keşfetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Cardiff Üniversitesi psikoloji bölümünden Dr. Michael Lewis, pandemi öncesi yapılan araştırmalarda Covid maskelerinin hastalıklarla ilişkilendirilmesi nedeniyle daha az çekici bulunduğunu söyledi.

Lewis, pandemiyle birlikte bu düşüncenin değişip değişmediğini görmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Lewis "Çalışmalarımız medikal maske takılan yüzlerin çekici bulunduğunu gösteriyor. Bunun nedeni pandemi döneminde Covid'le mücadele eden sağlık çalışanlarında görmemiz olabilir" dedi.

Araştırmacılar, pandemiyle birlikte maskeli birini gördüğümüzdeki bakış açısının da değiştirğini belirtti. Buna göre, eskiden maskeli birini gördüğünde insanlar "Bu kişi hastalık taşıyor, uzak durmalıyım" diye düşünüyordu.

Araştırmanın ilk sonuçları "Cognitive Research: Principles and Implications" isimli dergide yayımlandı.