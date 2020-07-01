T24 LogoT24 Logo
Gündem

Araştırma: Köpeği ve partneri arasında seçim yapmak zorunda kalan üç kişiden biri köpeğini seçiyor

01 Temmuz 2020 11:03

Britanya'da yapılan bir araştırma, her üç kişiden birinin partnerleri ve köpekleri arasında tercih yapmak zorunda kalmaları durumunda köpeklerini seçeceklerini ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 4'ü de köpeklerine eşlerinden daha fazla sevgi gösterdiklerini itiraf ediyor.

Köpek sahibi olan birçok insan için dört ayaklı dostları ilk randevuda kritik bir role sahip. Ankete katılanların yüzde 38'i köpeklerinin sevmediği bir insanla ilişkilerinin yürümeyeceğini düşünüyor. Diğer yandan köpek sahibi olanların yüzde 40'ından fazlası "aşk hayatlarını olumsuz etkileyeceği" gerekçesiyle köpeklerinin yatak odasına girmesine izin vermiyor.

Euronews'un haberine göre Britanya'da köpek sahibi olan çiftler ortalama haftada iki kez köpekten dolayı tartışıyor. Köpeklerin romantik ilişkilerde çatışma kaynağı olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, her 8 çiftten birinin "ya köpek, ya ben" noktasına sürüklendiğini belirtiyor. Her üç kişiden biri bu durumda köpeğini seçeceğini söylerken, dört kişiden biri de köpeğine "fazla takıntılı" partnerini terk edebileceğinin altını çiziyor.

En çok tartışma çıkaran konuların başında köpeği kimin yürüyüşe götüreceği geliyor. İkinci popüler konu ise köpeğin neden olduğu dağınıklığı kimin toplayacağı.

ETİKETLER

britanyaköpek ahibipartnettercih yapmak zorunda kalsa3te biri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24