Araştırma: Kız çocukları pandemide erkeklerden daha çok ev işi yapmak zorunda kaldı

Britanya'da yapılan bir araştırma, Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime geçen 14-24 yaş arası çocuk ve gençlerde ev işlerini üstlenme konusunda farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Ankete göre, 14-24 yaş arası kız çocukları ve gençler ev işlerinin sorumluluğunu aynı yaş grubundaki erkeklerden daha çok üstlendi.

The Guardian'da yer alan araştırma, pandeminin ve uzaktan eğitimin kız ve erkek çocuk ve gençlerde ev işleri anlamında farklı etkileri olduğunu gösterdi.

Ankete göre, 14-24 yaş grubu arasında kız çocukları ve gençlerin yüzde 66'sı pandemide aileleri için yemek hazırlamaya daha çok vakit ayırdıklarını söylerken aynı yaş grubunda erkeklerin yüzde 31'i bu yanıtı verdi.

Temizlikte bu fark, kızlarda yüzde 69, erkeklerde yüzde 58 olarak kendini gösterdi. Pandemide küçük kardeşiyle daha çok ilgilenmesi gerektiğini söyleyen kız çocukları ve gençlerin oranı yüzde 28'ken erkeklerinki yüzde 16 oldu.

Anket, Theirworld isimli çocuklara yardım kuruluşu için 14-30 yaş aralığında bin kişiyle yapıldı.

Theirworld yöneticisi Sarah Brown "Pandeminin kadın eşitliğinde gelinen noktayı 10 yıl geriye götürebileceğine dair raporlar var. Bu çalışma da toplumsal cinsiyet eşitliğinde savaşın sürdüğüne bir işaret. Bulgular, kız çocukları okuldan uzak olduğunda geleneksel ev işlerine daha çok maruz kaldıkları ve eğitimlerini riske attığının bir göstergesi" dedi.

Araştırma aynı zamanda okula gitmemenin çocuk ve gençlerin ruh sağlığını da kötü etkilediğini gösterdi. Ankete katılan kız çocuklarının yüzde 46'sı kaliteli eğitime erişime dair endişeleri olduğunu söyledi.