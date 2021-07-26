Araştırma: Kırmızı listeye aldırmayan İngiliz turistler, ucuz olduğu için Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor

Yapılan araştırmaya göre poundun Euro karşısında değer kazanması nedeniyle İngilizler için bütün ülkelerde tatil ucuzlarken en çok ucuzlayan yer Türkiye’nin Marmaris bölgesi oldu.

Aile tatilinde ucuzlukta Marmaris’i Bulgaristan’ın Sunny Beach, Kıbrıs’ın Baf ve Portekiz’in Algarve’si izliyor.

Turizm Gazetesi'nin aktardığına göre Post Office Travel Money Araştırma sonuçlarını değerlendiren Posta Ofisi Seyahat Parası Başkanı Nick Boden yaptığı açılamada şunları söyledi:

“Türkiye şu anda hükümetin kırmızı seyahat yasağı listesinde yer alıyor, ancak sterlin karşısında Türk lirasının değerinde devam eden düşüş, Türkiye’yi son aylarda en çok satanlarından biri haline getirdi. Bu da İngilizlerin ülkeye seyahat etmeye istekli olduklarını gösteriyor”

Türk Lirası’nın zayıflığı, Türkiye'yi Sahil Barometresi için anket yapılan 14 destinasyon arasında en ucuzu yaptı. En iyi tatil beldesi Marmaris 58.80 ile son fiyat karşılaştırmasının yapıldığı 2019 yılına göre yüzde 24,4 fiyat düşüşü kaydetti.

İngilizler için en ucuz ikince destinasyon olan Bulgaristan'ın Sunny Beach'teki fiyatlar 2019’a göre yüzde 16,5'lik düşüş gösterdi.

Tablo: Turizm Gazetesi