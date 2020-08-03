Araştırma: İtalya'da gerçek Koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyon

İtalya'da yapılan antikor testlerinin sonuçları, ülkedeki 1,5 milyon insanın koronavirüse yakalanmış olduğunu ortaya koyuyor. Bu sayı, açıklanan resmi sayının altı katına işaret ediyor.

İtalya'da şu ana kadar kaç kişinin koronavirüse yakalanmış olduğunun tespit edilebilmesi için yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı.

İtalyan sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında yaklaşık 65 bin İtalyan'a antikor testi yapıldı. Elde edilen sonuçlardan yapılan projeksiyona göre, şu ana dek İtalya nüfusunun yüzde 2,5'i, bir başka deyişle yaklaşık 1,5 milyon İtalyan koronavirüse yakalandı.

Bu sayı, açıklanan resmi sayının altı katına tekabül ediyor. İtalya'daki toplam can kaybının 35 bin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, araştırma sonucunda ulaşılan 1,5 milyonluk vaka sayısı, yüzde 2,3 olan virüsten ölüm oranıyla da uyum gösteriyor.

"Amaç artık güvende olduklarını göstermek değil"

İtalyan hükümetine danışmanlık yapan Dr. Franco Locatelli, yapılan testlerin amacının, vücudu antikor geliştirmiş olan kişilerin artık bu virüse karşı güvende olduğunu ortaya koymak olmadığını vurguladı. Sadece virüsün ülke genelindeki yaygınlığını anlamaya çalıştıklarını belirten Locatelli, sonuçların bölgeden bölgeye büyük değişiklikler göstermesinin de önemli olduğunu söyledi.

İtalya'da virüsten en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da halkın yüzde 7'sinin antikor testinin pozitif çıkarken bu oran Sicilya'da yüzde 0,3 civarında kaldı. Dr. Locatelli'ye göre, bu sonuç, virüsün kuzey bölgelerine verdiği hasarın ülkenin diğer kesimlerine yayılmaması için uygulanan karantinanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.