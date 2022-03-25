Araştırma: İnsan kanında ilk kez mikroplastikler bulundu

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Yapılan bir araştırmada insan kanında ilk kez mikroplastik bulundu. Bilim insanları, inceledikleri örneklerin yüzde 80'inde küçük partiküller buldu.

Keşif, partiküllerin vücutta hareket edip organlara yerleşebildiğini gösterdi. Bu durumun insan vücudundaki etkileri ise henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, mikroplastikler laboratuvardaki insan hücrelerine zarar verdiği ve hava kirliliği partikülleri vücuda girdiğinde her yıl milyonlarca erken ölüme sebep olduğu için endişeli olduklarını belirtti.

Environment International'da yayımlanan araştırmada bilim insanları 22 donörün kanını inceledi. Hepsi sağlıklı yetişkinler olan dönorlerin 17'sinin kanında plastik partikülleri bulundu. Bu örneklerin yarısında içecek şişelerinde kullanılan PET plastik; üçte birinde gıda paketlerinde kullanılan polistiren; çeyreğinde ise polietilen bulunduğu belirtildi.

Bulunan partiküllerin bazılarının 0.0007mm kadar küçük olduğu belirtildi. Bazı örneklerde birden fazla plastik örneği bulundu.

Araştırma ekibinden Prof Dick Vethaak, araştırmanın çok önemli bir sonucu ortaya çıkardığını belirtirken; daha fazla örnek üzerinde çalışmak istediklerini ifade etti.