Araştırma: İnsan beyni, borsa tahmininde trend takibinden daha iyi olabilir

Nörologlar, insan beyninin borsa tahmini yapma konusundaki kapasitesini mercek altına aldı. Yapılan bir çalışma, insan beyninin borsa tahmini konusunda trendleri inceleyerek yapılan öngörülerden daha "hatasız" sonuç verebileceğini ortaya koydu.

The Guardian'ın aktardığına göre, Journal of Neuroscience isimli tıp dergisinde yayımlanan çalışma için insanların beyin aktiviteleri yatırım tercihleri yapmadan hemen önce incelendi. Toplanan veriler, beyin aktivitesinin hisse senedi fiyatı değişikliklerini öngörme konusunda eski piyasa trendlerini incelemekten daha etkili olabileceğini gösterdi.

Stanford Üniversitesi'nden Brian Knutson ve ekibi daha önce bir grup insanın ortalama beyin aktivitesinin hangi videoların "viral" olacağını tahmin etme yetisini incelemişti. Aynı ekip, bu yöntemdeki prensipleri borsaya uyarladı.

Araştırmacılar bir grup gönüllüden 2015'ten bugüne hisse senedi fiyatı trendlerini incelemesini ve yükselip düşeceğine dair tahminde bulunmasını istedi. Bu gerçekleşirken gönüllülerin beynindeki iki bölgedeki aktiviteyi incelemek için Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fonksiyonel MRG) yöntemi kullanıldı. İncelenen bölgelerden biri, beynin ödül merkezi olarak bilinen 'Nucleus accumbens' diğeri ise anksiyete ve riskten kaçınmayla bağlantılı bölge oldu. Knutson "Eski çalışmalar, insanlar riskli seçimler yaparken bu iki bölgenin birlikte çalıştığını gösterdi" dedi.

Gönüllülerin ortalama beyin aktivitesini inceleyen ekip, beynin risk merkezinin bir hisse senedeninin fiyatı yön değiştirdiğinde bunu öngörebildiğini ve bu öngörünün gönüllülerin eski trendleri inceleyerek yaptığı tahminlerden daha "hatasız" olduğunu söyledi.

Knutson "Bu araştırma bir çok etkileyici soruyu doğuruyor. Mesela 'Beyinde faydalanabileceğimiz gizlenmiş bilgiler mi var? Ya da, bazı insanların beyin sinyalleri diğerlerinden daha mı iyi? Bir diğer soru ise 'İnsanlar beyinlerinde olan bitene erişebilir mi?" dedi.

Knutson, gerçek hayat öngörülerinin laboratuvar testlerinden daha karmaşık olduğunun bilincinde olduğunu ancak gelecekte finans kurumlarının nörologlarla birlikte çalışmaya başlayabileceğini söyledi.