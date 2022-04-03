Araştırma: İçki tüketimi ölçülü de olsa hastalık riskini artıyor

Ölçülü içki tüketiminin sağlığa olumlu ya da olumsuz etkileri olduğuna ilişkin çeşitli tartışmalar yapılırken Britanya’da yapılan bir araştırma, alkolün herhangi bir miktarda tüketiminin hastalık riskini artırdığını gösterdi.

The Washington Post’ta yer alan haber, JAMA Network Open’da yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarını aktardı. Araştırma, Britanya’nın büyük araştırma veritabanı U.K Biobank’ten 400 bin kişinin genetik ve tıbbi kayıtlarını inceledi.

Bulgular, düşük miktarda içki tüketiminin dahi, küçük de olsa kalp hastalıkları, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi riskleri artırdığını gösterdi. Alkol tüketimi arttıkça, risk de arttı.

Araştırma, daha önce çeşitli araştırmalarla belirtilen, ölçülü kırmızı şarap tüketiminin kalp sağlığı için faydalı olduğuna ilişkin bulguyu da tartışmaya açtı.

Kardiyolog Krishna Aragam, içki tüketimi düşük ve ölçülü olan kişilerin genellikle sigara içmemek, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek gibi faydalı alışkanlıklara da sahip olduğunu söyledi. Bu durumda sağlık durumunda genel bir fayda sağlandığı belirtildi.

Uzmanlar, içki tüketen kişilerin miktara ve yoğunluğa dikkat etmesi gerektiğini söyledi. ABD’de uzmanlar erkeklerin içki tüketimini günde iki içkiye, kadınların tek içkiye sınırlamasını öneriyor.

Aragam, araştırmaya bağlı olarak kişilerden içkiyi tamamen bırakmalarını istemeyi değil, “kalbe faydalı” olduğu için önerilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.