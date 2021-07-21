Araştırma: Hindistan'da nüfusun yüzde 67'sinde Koronavirüs'e karşı antikor var

Hindistan’da yapılan bir araştırma, nüfusun yüzde 67’sinde Koronavirüs’e karşı antikor bulunduğunu gösterdi. Nüfus genelinde antikorluların artmasının sebebi olarak, Hindistan'da ağır geçen ikinci dalga gösterdildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Hindistan’da ülke geneli gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda aşı ya da enfeksiyon yoluyla vücudunda Koronavirüs’e karşı antikor bulunan kişi sayısı 1.3 milyardan fazla çıktı. Nüfusun yüzde 67.6’sında antikor bulunduğu tespit edildi.

Araştırma, Hindistan’da nüfusun yüzde 62.2’sinin henüz Koronavirüs’e karşı aşı olmadığını, yüzde 24.8’in tek doz olduğunu ve yüzde 13’ün iki doz aşı olduğunu gösterdi.

Aralık ve ocak aylarında yapılan benzer araştırmada nüfusta antikorluların seviyesi yüzde 24 çıkmıştı. Yeni araştıma, Hindistan’da ağır geçen ikinci dalganın hemen ardından haziran sonu, temmuz başında yapıldı ve 29 bin kişi incelendi.

Hindistan Medikal Araştırma Konseyi Genel Direktörü Balram Bhargava, ülkede 400 milyon insanın hala antikoru bulunmadığını ve üçüncü bir dalga yaşanırsa risk durumunda olduklarının altını çizdi.