Araştırma: Halkın yüzde 73'ü, AKP seçmeninin yüzde 55'i "Rektörleri öğretim görevlileri seçmeli" diyor

MetroPOLL Araştırma'ya göre, halkın yüzde 73'ü üniversite rektörlerini öğretim üyelerinin seçmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 17,9'u ise, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan ve onlarca öğrencinin gözaltına alındığı eylemler sürerken, MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, "Türkiye'nin Nabzı" çalışmasının Ocak ayı sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada yöneltilen, "Üniversite rektörleri nasıl seçilmelidir" sorusuna, katılımcıların yüzde 73'ü "Üniversite öğretim elemanları rektörlerini kendileri seçmelidir" derken, yüzde 17,9'luk kesim de "Rektörleri Cumhurbaşkanı tayin etmelidir" dedi.

2018 seçiminde oy verilen partiye bakıldığında ise AKP seçmenin yüzde 55'i rektörün öğretim elemanları tarafından seçilmesi gerektiğini, yüzde 33'ü Cumhurbaşkanı tarafından atanması gerektiğini düşünüyor.