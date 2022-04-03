Araştırma: Halkın yüzde 60'ı eksi bütçeyle yaşıyor

Araştırma Raporu Türkiye, mart ayına ilişkin yaptığı ankette katılımcılara gelirlerinin giderlerini ne ölçüde karşıladığını sordu. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anket sonucunda katılımcıların yüzde 59'u gelirlerinin, giderlerini karşılamadığı görüşünü bildirdi.

Anket kapsamında katılımcılara 4 seçenek sunulurken katılımcıların verdikleri cevaplat şu şekilde:

Gelirim giderlerimi karşılamadı: Yüzde 59 Gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı: Yüzde 27 Gelirim giderimin üstünde oldu: Yüzde 7 Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı: Yüzde 6

Geçimde en çok HDP seçmeni zorlandı

Anket kapsamında katılımcılara hangi siyasi partiye oy verdikleri de sorulurken, gelirinin giderlerini karşılamadığını söyleyen HDP seçmeni yüzde 88'le ilk sırada yer aldı.

Diğer parti seçmenlerinden ise gelirlerinin, giderlerini karşılamadığını söyleyenlerin oranı şöyle:

AKP: Yüzde 40.7 CHP: Yüzde 73.4 MHP: Yüzde 42.4 İYİ Parti: Yüzde 80.8

Ekonomist Cibre: Parti bazlı gelir transferi...

Öte yandan ekonomist İris Cibre anket sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirerek "Bu ankette gelir transferinin ne yönde olduğu açık ve net. AKP ve MHP'li seçmeni oransal olarak 'gelirlerim giderlerimi fazlasıyla karşılıyor' cevabında önde ve "karşılamıyor cevabında" geride kalmış. Parti bazlı gelir transferi..." dedi.