Anket: Halkın yalnızca yüzde 4,9'u ekonomiyi en iyi Berat Albayrak'ın yöneteceğini düşünüyor

Ankette, "Sizce ülke ekonomisini en iyi kim yönetir" sorusu da ele alındı. Ankete katılanların yüzde 21,5'i soruya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, yüzde 6,5'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 5,7'si ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı seçti.

Son dönemde “Ben dolara bakmıyorum”, "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz" sözleriyle tartışma yaratan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üke ekonomisini en iyi yöneteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 4,9'da kaldı.