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Anket: Halkın yalnızca yüzde 4,9'u ekonomiyi en iyi Berat Albayrak'ın yöneteceğini düşünüyor

06 Ekim 2020 22:22

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı son ankete göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın üke ekonomisini yönetecek en iyi isim olduğunu düşünenlerin oranı 4,9’da kaldı.

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye’nin Nabzı Eylül 2020: Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş 'Ayın 5 Rakamı' Raporu"nu yayınladı.

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