Araştırma görevlisinden üniversiteye 'mobbing' davası

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra, 2010 yılı Kasım ayında araştırma görevlisi kadrosunun bulunduğu AÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda göreve başlayan Leyla Akyol Aslan (34), görev yaptığı dönemde AÜ Hukuk Fakültesi’nde kendisine ’mobbing’ (psikolojik baskı) uygulandığı iddiasıyla 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 75 bin TL’lik tazminat davası açtı.



Milliyet gazetesindeki habere göre, Aslan dilekçesinde, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile dekan yardımcıları Doç.Dr. Mehmet Altunkaya ve Yrd.Doç.Dr. Barış Günay, fakülte sekreter vekili İpek Yüksel’i suçladı.



Yardımcı doçent kadrosu talep etmesi nedeniyle hukuki anlamda görevi olmayan alanlarda görevlendirilmeye çalışıldığını ileri süren Aslan, “Kütüphanedeki kitapları raflara yerleştirmek gibi pek çok farklı alanda görevlendirmeye çalıştılar. Usulsüz tutanaklarla soruşturma başlattılar. Ben hoca olmak için yetiştirildim, kütüphane görevlisi olmak için değil. Psikolojim bozuldu” dedi.



Dava açmasının ardından aynı anabilim dalında başkanlık görevini yürüten eşi Yrd. Doç. Dr. Kudret Aslan’ın da baskı altına alınmaya çalışıldığını iddia eden Leyla Akyol Aslan, “5 Mart 2012’de görevimden istifa etmek zorunda kaldım. Şu anda Kırıkkale Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapıyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” diye konuştu.

Dekan iddiaları yalanladı

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise Leyla Akyol Aslan’a mobbing uygulanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, “Kendisi fakülteye gelmiyor, verilen görevleri yapmıyor, sürekli rapor alıyordu. Kendisi için kadro talebi de yapıldı. Bunların hepsinin kayıtları mevcut. Anlattıklarının hepsi yalan ve yanlış beyanlar. Hepsi kurgu, hepsi yalan. Kendisi iyi niyet göstermiyor. Biz de yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Bu iftiraları yanına kâr kalmayacak” ifadelerini kullandı.



