T24 LogoT24 Logo
Gündem

Araştırma görevlisinden üniversiteye 'mobbing' davası

Araştırma görevlisi, fakülte dekanı ve yardımcılarının kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla 75 bin TL'lik tazminat davası açtı

10 Mayıs 2012 09:57

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra, 2010 yılı Kasım ayında araştırma görevlisi kadrosunun bulunduğu AÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda göreve başlayan Leyla Akyol Aslan (34), görev yaptığı dönemde AÜ Hukuk Fakültesi’nde kendisine ’mobbing’ (psikolojik baskı) uygulandığı iddiasıyla 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 75 bin TL’lik tazminat davası açtı.


Milliyet gazetesindeki habere göre, Aslan dilekçesinde, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile dekan yardımcıları Doç.Dr. Mehmet Altunkaya ve Yrd.Doç.Dr. Barış Günay, fakülte sekreter vekili İpek Yüksel’i suçladı.


Yardımcı doçent kadrosu talep etmesi nedeniyle hukuki anlamda görevi olmayan alanlarda görevlendirilmeye çalışıldığını ileri süren Aslan, “Kütüphanedeki kitapları raflara yerleştirmek gibi pek çok farklı alanda görevlendirmeye çalıştılar. Usulsüz tutanaklarla soruşturma başlattılar. Ben hoca olmak için yetiştirildim, kütüphane görevlisi olmak için değil. Psikolojim bozuldu” dedi.
 

Dava açmasının ardından aynı anabilim dalında başkanlık görevini yürüten eşi Yrd. Doç. Dr. Kudret Aslan’ın da baskı altına alınmaya çalışıldığını iddia eden Leyla Akyol Aslan, “5 Mart 2012’de görevimden istifa etmek zorunda kaldım. Şu anda Kırıkkale Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapıyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” diye konuştu. 

 

Dekan iddiaları yalanladı

 

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise Leyla Akyol Aslan’a mobbing uygulanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, “Kendisi fakülteye gelmiyor, verilen görevleri yapmıyor, sürekli rapor alıyordu. Kendisi için kadro talebi de yapıldı. Bunların hepsinin kayıtları mevcut. Anlattıklarının hepsi yalan ve yanlış beyanlar. Hepsi kurgu, hepsi yalan. Kendisi iyi niyet göstermiyor. Biz de yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Bu iftiraları yanına kâr kalmayacak” ifadelerini kullandı.


 

ETİKETLER

20102012KitapiflasAnkaramobbingAkdenizAntalyaKırıkkaleyüksek lisanstazminat davasıAnkara ÜniversitesiAkdeniz Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24