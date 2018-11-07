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Araştırma görevlisi, Kuran'la alay ettiği iddiasıyla açığa alındı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Araştırma Görevlisi C

07 Kasım 2018 16:36

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi\'nde (ADÜ) Araştırma Görevlisi C.G., sosyal medya üzerinden Kuran-ı Kerim ayetleriyle ilgili alaycı paylaşım yaptığı gerekçesiyle başlatılan idari soruşturma sonucu açığa alındı.
ADÜ Araştırma Görevlisi C.G., Facebook hesabından, Kuran-ı Kerim ayetleriyle ilgili iddiaya göre alaycı paylaşım yaptı. Paylaşımı gören ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, C.G. hakkında suç duyurusunda bulunarak, idari soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu C.G. açığa alındı.
Savcılığa suç duyurusunda bulundukları belirten Rektör Bircan, \"ADÜ Aydın İktisat Fakültesi\'nde Araştırma Görevlisi C.G.\'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, Kuran-ı Kerim ayetleriyle alay ettiğini tespit ettik. Paylaşımlarla ilgili ADÜ yönetimi olarak, C.G. hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlattık. C.G., ADÜ yönetimi tarafından açığa alındı. Sosyal medya paylaşımlarında Kuran-ı Kerim ayetleriyle dalga geçtiği, yapılan inceleme sonucu diğer paylaşımlarında da bir akademisyene yakışmayacak hakaret ve küfürlü paylaşımları bulunduğu belirlenmiştir\" dedi.

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