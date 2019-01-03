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Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel cinayeti paylaşımına soruşturma

"Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar"

03 Ocak 2019 15:41

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinin ardından sosyal medyada "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır" şeklinde paylaşımda bulunan kişi hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, cinayetin ardından "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" ifadelerini paylaşan aynı üniversitenin öğrencisi M.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215. maddesi gereğince "suçu ve suçluyu övmek" suçundan resen soruşturma açıldığı duyuruldu.

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