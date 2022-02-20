Araştırma: Gençlerin yüzde 90’ı gelecek kaygısı yaşıyor

BUPAR Araştırma'nın "Z kuşağı" araştırmasına göre, gençlerin yüzde 90’ı gelecek kaygısı yaşıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Muhammed Özmen'in haberine göre, araştırma, 10-13 Şubat tarihlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 15-24 yaş arası 1512 gençle yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 90’ı gelecek kaygısı yaşıyor. Yüzde 97’si politikacılara ve siyasi partilere güvenmediklerini ifade ediyor. Araştırmaya katılanlar, Türkiye’deki siyasetçileri, “gençlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmasına engel” olarak görüyor. Teknoloji ve sosyal medya ile yakından ilgilenen gençlerin yüzde 68.5’i sosyal medyada hiçbir siyasi lideri ve partiyi takip etmiyor.

Gençlere göre, ülkenin en temel sorunları arasında “ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı” geliyor. “Türkiye’nin sorunları nelerdir” sorusuna gençlerin yüzde 71.6’sı “Ekonomi, zamlar, doların yükselmesi” yanıtını verirken, yüzde 12’si “eğitim sistemi”, yüzde 7.5’i “adaletsizlikler”, yüzde 6.1’i ise “Ülke yönetimi - Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Araştırmaya göre; Türkiye’deki gençlerin yüzde 81’i yoksulluk ve açlık sınırı altındaki hanelerde yaşıyor. Yüzde 72.3’ü “fırsatım olsa başka bir ülkede üniversiteye” giderim diyor.