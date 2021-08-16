Araştırma | En pahalı otomobil satan ülke Türkiye oldu

İngiltere merkezli Scrap Car Comparison adlı araştırma şirketi dünyada otomobil sahibi olabilmek için en ucuz ve en pahalı ülkelerin yer aldığı bir liste paylaştı. Avustralya, dünyada en ucuza araç satın alınabilecek ülkeler listesinde birinci sırada yer alırken, en pahalıya araç satın alınan ülke Türkiye oldu.

Scrap Car Comparison adlı internet sitesi, bu araştırma kapsamında her bir ülkenin yıllık ortalama kazançlarıyla yakıt ve sigorta ücretlerini karşılaştırarak, sadece araba satın almanın değil araba kullanma maliyetlerini de hesapladı. Bu hesaplamalara göre dünyada en ucuza araç satın alabileceğiniz ülkelerin ilk sıralarında, Avustralya, ABD ve Danimarka yer aldı. Avustralya'da otomobil satın almak için yıllık ortalama ücretinin sadece yüzde 49,48'i yeterli olurken bu oranın ABD'de yüzde 54,87 Danimarka'da ise yüzde 60,34 olduğu belirtildi.

Webtekno'nun haberine göre, Scrap Car Comparison'ın hazırladığı listede, en pahalıya araç satın alınan ülkeler de yer aldı. Bu listede Türkiye zirveye oynarken ülkemizi Arjantin ve Kolombiya takip etti. Yayınlanan listeye göre Türkiye'de otomobil satın almak isteyen bir kişi, yıllık ortalama gelirinin yüzde 652,29'una, Arjantin'de yüzde 515,77'sine, Kolombiya'da ise yüzde 508,93'una ihtiyaç duyuyor.

En ucuza araç satın alınan ülkeler:

Avustralya - %49,48

ABD - %54,87

Danimarka - %60,34

Kanada - %64,40

İsveç - %75,84

Almanya - %78,44

Hollanda - %84,65

Fransa - %87,00

Birleşik Krallık - %89,36

Finlandiya - %91,58

En pahalıya araç satın alınan ülkeler:

Türkiye - %652,29

Arjantin - %515,77

Kolombiya - %508,93

Uruguay - %443,68

Brezilya - %441,89

Ukrayna - %413,78

Guatemala - %355,94

Rusya - %290,04

Meksika - %285,20

Kosta Rika - %269,83