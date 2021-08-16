Araştırma | En çok kripto para kullanan ülkeler belli oldu

Finder tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada elinde kripto para tutan 27 ülke karşılaştırıldı. Anket sonucunda da en çok kripto para kullanan ülkenin Vietnam olduğu açıklandı.

Hindistan ve Endonezya da Vietnam’ı takip ederek elinde en çok kripto para bulunduran ülkeler arasında yerini aldı.

DonanımHaber'in aktardığına göre, 42 bin kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 41’i kripto para satın aldığını belirtti. Vietnam’dan katılanların ise yüzde 43’ü kripto para satın aldıklarını söyledi; bu da ülkeler arasındaki en yüksek orandı. Hindistan ve Endonezya’dan katılanların ise oranı yüzde 30 olarak gösterildi.

Vietnam, El Salvador gibi ülkeler kripto paraların ülkeler tarafından benimsenmesine öncülük ediyor. Hindistan ise hükümetin karşı çıkmasına rağmen kripto para kullanımının en yüksek olduğu ülkeler arasında yerini alıyor.

Erkekler daha çok alıyor

Ek olarak araştırmada, erkek ve kadınların kripto para satın alımları da karşılaştırıldı. Sonuç olarak da kripto para birimlerini tutan erkeklerin sayısının kadınlardan yüzde 6 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında bulunan ülkelerde yapılan ankette Türkiye yer almadı.