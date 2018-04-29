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BBC Türkçe

Araştırma: Elma kabuğu yıkayarak temizlenmiyor

ABD'de yapılan bir araştırma, elma kabuğundaki zararlı tarım kimyasallarının, yıkansa dahi temizlenmediği sonucunu açıkladı. Aynı araştırmaya göre söz konusu kimyalları gidermek için elmayı 15 dakika kadar kabartma tozu solüsyonunda bekletmek gerekiyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de yapılan bir araştırma, elma kabuğundaki zararlı tarım kimyasallarının yıkansa dahi temizlenmediği sonucunu açıkladı.

Massachusetts Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmaya göre, elmayı insana zararlı bu kimyasallardan arındırmak için 15 dakika kadar kabartma tozu solüsyonunda bekletmek gerekiyor.

Bilim insanları bu araştırmayı, biri mantar diğeri böcek için kullanılan iki ayrı pestisit üzerinde gerçekleştirdi.

Independent gazetesinde sonuçları yer alan araştırmaya göre, musluk suyuyla yapılan yıkama elma kabuğundaki bu kimyasalları gidermiyor.

Kabartma tozu solüsyonuna yapılan 15 dakikalık işlem sonrası ise elma kabuğundaki pestisidin yüzde 80 ila 96 oranında giderildiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, elmanın kabuğunu soymanın zararlı kimyasaldan kurtulmanın bir yolu olduğunu ama bu şekilde elma kabuğundaki besleyici vitaminlerin de kaybedildiği belirtildi.

Pestisitler yani tarım ilaçları, tüm dünyada geniş bir şekilde kullanılıyor ve fakat bu kimyasalların insan sağlığına etkileri konusunda da son yıllarda artan bir şekilde endişeler dile getiriliyor.

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