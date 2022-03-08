Araştırma: Covid geçirenlerin beyninde küçülme görülebiliyor

Covid-19 geçiren kişilerin beyinlerinde önceki ve sonraki durumu gösteren ilk büyük araştırmada, Covid geçiren kişilerin aylar sonra dahi beyinlerinde küçülme ve koku ve ruhsal becerilere bağlı bölgelerde doku zedelenmeleri olduğu görüldü.

The Guardian’da yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi’nde yapılan beyin üzerin araştırmada, 51 ve 81 yaşları arasında 785 kişinin pandemiden önce ve sonra yapılan beyin taramaları incelendi. Bu kişilerin yarısından fazlası, ikinci taramadan önce Covid geçirmişti.

Covid geçirmeyenlerle karşılaştırıldığında, geçiren grupta beyin küçülmesi ve koku becerisiyle ilgili bölgede zedelenme vakaları daha fazlaydı. Covid geçirenlerin, geçirmeyenlere göre ruhsal becerilerle ilgili bölgede sorunlar yaşadığı görüldü.

Etkilerin yaşlı kişilerde ya da Covid nedeniyle hastanede yatanlarda daha fazla görüldüğü belirtildi.

Natura dergisinde yayımlanan araştırmada, beyindeki değişikliklerin kalıcı olup olmadığına bakmak için daha fazla araştırma gerektiği belirtildi.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Gwenaëlle Douaud, “Beyin plastiktir, yani yeniden organize olup kendini belli bir derecede iyileştirebilir” dedi.