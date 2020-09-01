Araştırma: Bronz Çağı'nda insanlar ölenlerin kalıntılarını anı olarak saklıyor, bazen müzik aletine dönüştürüyordu

Yapılan yeni bir araştırma, Bronz Çağı'nda Britanya topraklarına yaşayan insanların ölenlerin cesetlerini hatıra olarak sakladığını, bazen de müzik aleti olarak şekillendirdiğini ortaya koydu.

CNN'de yer alan bir habere göre, Britanya topraklarında 28 alandan toplanan kemik kalıntıları, ölen insanlardan kalanların yer yer hatıra eşyası olarak kullanıldığını gösterdi. Araştırmacılar, 3 bin 700 yıllık bir kalça kemiğinin mezara gömülmeden önce düdük benzeri bir müzik enstrümanına dönüştürüldüğünü keşfetti.

Araştırmayı yürütenlerden Joanna Brück, "İnsan kemiklerinin bazı bölümleri mezara gömülse de bazıları insanların evinde hatıra olarak saklanıyordu. Bulgular, Bronz Çağ insanlarının insan kalıntılarını bizim bugün gördüğümüz gibi korku ve dehşetle görmediğini ortaya koyuyor" dedi.