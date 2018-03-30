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Ekonomi

Araştırma: Bitcoin fiyatı düşünce iş talebi de düşüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Mart (DHA) – Yeni bir araştırma, Bitcoin’in fiyatı düştükçe blok zinciri ve kripto para birimi sektörlerindeki iş talebinin de düştüğünü ortaya koydu

30 Mart 2018 20:31

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Mart (DHA) – Yeni bir araştırma, Bitcoin’in fiyatı düştükçe blok zinciri ve kripto para birimi sektörlerindeki iş talebinin de düştüğünü ortaya koydu.
Uluslararası ekonomistlerin oluşturduğu bir ekip olan ve küresel piyasalarla ilgili araştırmalar yürüten Indeed Hiring Lab’in son raporuna göre, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin’de düşüş gözlemlenmesi, kripto para birimleri ve blok zinciri gibi Bitcoin’in kurulu olduğu sektördeki iş talebini düşürüyor.
Yayınlanan raporda, Bitcoin fiyatıyla sektördeki iş talebinin doğru orantılı olarak arttığı belirtilirken, Aralık ayında Bitcoin’in 20 bin dolara tırmanan fiyatıyla sektörde iş arayan kişi sayısının bir milyon arasında 46 kişi olduğu gözlemlendi. Raporda durum şu şekilde değerlendirildi:
 “Aralık ortasında başlamak üzere, Bitcoin’in fiyatı ve kripto para birimleri ve blok zinciri sektöründeki iş arayan kişi sayısı düşmeye başladı. Aralık ayı ortasından 15 Mart’a kadar Bitcoin fiyatı yüzde 76, iş talebi ise yüzde 41 düştü.
“Blok zinciri sektöründeki iş durgunluğu, sektörde iş arayanların kurumsal olmayan şirketlerin blok zinciri uygulamalarına yöneleceğini düşünmesi sebebiyle oluşuyor. Doğru veya yanlış olsa da iş arayanlar için blok zinciri teknolojisi güvenilir bir gelişim olarak görülüyor”

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