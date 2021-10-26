Araştırma: Bitcoin'deki ilk 10 bin bireysel yatırımcı, dolaşımdaki kripto para biriminin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor

National Bureau of Economic Research (NBER) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bitcoin'deki ilk 10 bin bireysel yatırımcı, dolaşımdaki kripto para biriminin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor.

Bahsi geçen kişilerin 8,5 milyon Bitcoin'i kontrolleri altında tuttukları düşünülüyor.

Son dönemde tarihi zirvesini aşarak 66 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin, her geçen gün popülaritesini artırarak devam ediyor. Artan popülarite ile birlikte kripto para dünyasına giren kişi sayısı da artarken, yapılan yeni bir araştırma Bitcoin’e sahip olan kişilerin pek fazla değişmediğini ortaya koydu.

Çıktığı günden bu yana ilk sahipleri merak edilen Bitcoin’e en fazla sahip olanların bireyler değil, diğer yatırımcılar adına Bitcoin’e sahip olan borsalar ve diğer kuruluşlar olduğu belirtilirken, kişi yoğunluğunu tahmin etmenin zor olduğu aktarıldı.

"Bu konsantrasyon ölçümü büyük olasılıkla yetersiz kalıyor"

Büro tarafından yapılan araştırmada, aracılara ve bireylere ait adresler arasında farklılaştırma sağlayan bir veri toplama yöntemi kullanarak, geçen yılın sonunda aracıların yaklaşık 5,5 milyon ve bireylerin yaklaşık 8,5 milyon Bitcoin’i kontrolleri altında tuttuğunun belirlenebildiği aktarıldı.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Igor Makarov ve Antoinette değişmediğini, "En büyük adreslerin bazılarının aynı varlık tarafından kontrol edildiğini göz ardı edemeyiz, çünkü bu konsantrasyon ölçümü büyük olasılıkla yetersiz kalıyor" dedi.