Araştırma: Avrupalıların çoğu ABD'nin Rusya ve Çin'le yeni bir Soğuk Savaş'ın içinde olduğunu düşünüyor

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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre, Avrupalıların çoğunluğu ABD 'nin jeopolitik rakipleri Çin ve Rusya ile yeni bir Soğuk Savaş'ın içinde olduğunu düşünüyor. Öte yandan Avrupalılar kendi ülkelerinin bu savaşın bir parçası olduğunu düşünmüyor.

ECFR’nin 12 üye ülkeden anketlerle yaptığı çalışma, giderek daha fazla Avrupalının Brüksel’in yeni bir uluslararası anlaşmazlıkta taraf olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Raporu hazırlayanlar, anket verilerinin Avrupa kamuoyu ve ABD arasında giderek büyüyen bir uçurum tehlikesine işaret ettiğini belirtti.

ECFR Direktörü Mark Leonard “Avrupalılar yeni bir soğuk savaş olduğunu düşünüyor ancak bunun bir parçası olmak istemiyorlar. Anket sonuçları, ‘soğuk savaş’ çerçevesinin Avrupalı seçmeni yabancılaştırabileceğini gösteriyor” dedi.

Raporda, Washington ve Brüksel’in Pekin ve Moskova’daki otokrasilere karşı toplu bir yanıt hazırlığı varsa bunun sosyal tabanını bulmalarının zor olacağı görüşü paylaşıldı.

Ankete katılan 12 ülkeden vatandaşların yüzde 62’si ABD ve Çin arasında yeni bir soğuk savaşın başladığı görüşünü paylaştı. Öte yandan Avrupalıların yüzde 15’i kendi ülkelerinin de bu savaşın bir parçası olduğunu söyledi.