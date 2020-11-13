Araştırma: Avrupa'da 15-16 yaş grubunda alkol ve sigara kullanımı azalıyor; esrara yönelim arttı

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Avrupa genelinde 15-16 yaş grubu üzerine yapılan bir araştırma, alkol ve sigara alışkanlıklarında düşüş olduğunu gösterdi. Öte yandan araştırma, Avrupalı gençlerin giderek esrara yöneldiğinin altını çizdi.

France 24'ün haberine göre, Avrupa Alkol ve Diğer Uyuşturucular Üzerine Okul Anketi Projesi (ESPAD) isimli kuruluş, 2019 yılında 35 Avrupa ülkesindeki genç üzerine bir araştırma yaptı. Araştırma için 15-16 yaşlarında 100 binin üzerinde kişiyle görüşüldü.

Araştırma raporu, genç yaşta alkol alımında azalma olduğunu gösterdi. Ankete katılanların dörtte üçü alkol kullandığını, yüzde 47'si bir önceki ay alkol aldığını söyledi. Bu oran 2003'te yüzde 63 olarak belirlenmişti.

Ankete katılan 15-16 yaş grubunun yüzde 10'u her gün sigara kullandığını belirtti. Bu oran, 25 yıl önce yüzde 20 oranındaydı. Elektronik sigara sorusu, düzenli aralıklarla yapılan bu çalışmada ilk kez yer aldı. Gençlerin yüzde 40'ı elektronik sigara denediğini söylese de düzenli kullananların oranı yüzde 14 oldu.

Esrar kullanımı arttı

Sigara ve alkol kullanımı Avrupalı gençler arasında azalma eğiliminde olsa da, esrarda bir artış görüldü. Ankete katılanların yüzde 16'sı esrar denediğini söyledi. Bu oran 1995'te yüzde 11'di. Gençlerin yüzde 7'si düzenli esrar kullandığını söyledi.

Araştırma bulguları raporda şöyle belirtildi: 15-16 yaşında gençler arasında içki ve sigara alışkanlıkları azalıyor ancak esrar kullanımında bir artış riski var. Bu, yeni bir bağımlılık sorunu oluşturabilir