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Dünya

Araştırma: Akıllı telefon, tablet ve TV çocuklarda obeziteyi arttırdı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Aralık (DHA) –  Avrupalı doktorlar televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet karşısında geçirilen zamandan ötürü çocukların bellerinin kalınlaştığını ve obezitenin arttığını açıkladı

16 Aralık 2017 19:46

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Aralık (DHA) –  Avrupalı doktorlar televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet karşısında geçirilen zamandan ötürü çocukların bellerinin kalınlaştığını ve obezitenin arttığını açıkladı.
Avrupa Çocuk Doktorları Akademisi ve Avrupa Çocuk Obezitesi Grubu, medikal yayın Acta Paediatrica’da yayınladıkları araştırmada son 25 yılda Avrupalı çocuklar ve gençler arasında obezite oranlarının hızlı bir şekilde artış kaydettiğini yazdı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Avrupa’da beş çocuktan ve gençten biri ya aşırı kilolu ya da obez olduğu vurgulanan çalışmada Avrupa’da hanehalklarının yüzde 97’sinde televizyon, yüzde 72’sinde bilgisayar ve yüzde 68’inde internet erişimi olduğu, yüzde 91’inde ise mobil telefonların olduğu aktarıldı.
Avrupalı doktorlar tarafından yapılan açıklamada ekran başında geçirilen sürenin artması sonucu yetersiz uyku, kötüleşen yeme alışkanlıkları ve hareketsizliğe neden olduğu belirtildi – ve tüm bu alışkanlık eğrisinin çocukların aşırı kilolu olmasını kolaylaştırdığı vurgulandı.
Lefkoşa’daki Avrupa Kıbrıs Üniversitesi’nde araştırmacı olan ve çalışmanın yazarlarından Dr. Adamos Dajdipanayis “Kitleasel medya çocukların sağlığında çok geniş etkiler gösterebiliyor, çocukların fiziksek ve mental sağlığını etkileyebiliyor, sosyo-kültürel işlevleri ve psikolojik durumları üzerinde etkiler doğurabiliyor. Avrupa ülkeleri genelinde çocuk obezite oranları ve çocuklukta medyaya maruz kalma arasında çok güçlü bir bağ olduğuna dair kanıtlar mevcut” dedi.

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