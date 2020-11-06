Araştırma: ABD vatandaşları seçim gecesi ortalama 25 dakika daha az uyudu

Giyilebilir sağlık teknolojisi şirketi Oura Ring, yaptığı bir araştırmada ABD vatandaşlarının 3 Kasım seçim gecesinde uykularından ortalama 25 dakika kaybettiğini tespit etti.

The Hill'in aktardığı habere göre, Oura Ring araştırmayı ABD genelinde binlerce kullanıcının uyku verilerine göre yaptı. Veriler, kullanıcıların uykusunun seçim gecesi 25.20 dakika azaldığını gösterdi.

Uygulamaya göre, ABD'nin uyku ortalaması Ekim ayında 100 üzerinden 78 puan almıştı. Bu oran seçim gecesinden beri düşmeye başladı.