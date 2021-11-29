Araştırma: 5 kadından biri, kocası tarafından dövülüyor

Son dönemlerde kadına şiddet olayları artarken, NG Araştırma, fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutlarını ele aldı.
Türkiye gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; 12-23 Kasım tarihleri arasında “www.benderimki.com” adresi üzerinden yapılan çalışmaya Türkiye genelindeki 15 yaş üzeri farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 52 kişi katıldı.
Sonuçlar şöyle çıktı:
- - Kadın ve erkeklerden yüzde 12’si eşi veya sevgilisinden şiddet görüyor.
- -Kadınların yüzde 20’si kocası tarafından dövülüyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 4.
- -En çok uygulanan fiziksel şiddet “tokat”.
- - Fiziksel şiddet görenlerin 10’da biri “Eski sevgilim veya eski kocam beni hâlâ dövüyor” dedi.
- Her üç kişiden biri şiddet gördüğünü saklıyor.
- Dört kişiden biri ise psikolojik şiddete maruz kalıyor.
- Psikolojik şiddet gördüğünü beyan edenlerin oranı erkeklere göre üç kat daha fazla.
- Kadınlar, karşı cinsin kendisine küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözlerle psikolojik baskı uyguladığını söylüyor. Ayrıca başkalarıyla kıyaslanmak da kadınların muzdarip olduğu bir durum...
- Psikolojik baskı görenlerin yüzde 42’si bu duruma bir türlü çözüm bulamıyor. Yüzde 60’ı ise bunun önüne geçmek için nasıl bir destek alması gerektiğini bilmiyor.