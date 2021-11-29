Araştırma: 5 kadından biri, kocası tarafından dövülüyor

Son dönemlerde kadına şiddet olayları artarken, NG Araştırma, fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutlarını ele aldı.

Türkiye gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; 12-23 Kasım tarihleri arasında “www.benderimki.com” adresi üzerinden yapılan çalışmaya Türkiye genelindeki 15 yaş üzeri farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 52 kişi katıldı.

Sonuçlar şöyle çıktı: