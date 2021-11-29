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Araştırma: 5 kadından biri, kocası tarafından dövülüyor

Her üç kişiden biri şiddet gördüğünü saklıyor

29 Kasım 2021 07:36

Son dönemlerde kadına şiddet olayları artarken, NG Araştırma, fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutlarını ele aldı.

Türkiye gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; 12-23 Kasım tarihleri arasında “www.benderimki.com” adresi üzerinden yapılan çalışmaya Türkiye genelindeki 15 yaş üzeri farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 52 kişi katıldı.

Sonuçlar şöyle çıktı:

  • - Kadın ve erkeklerden yüzde 12’si eşi veya sevgilisinden şiddet görüyor.
  • -Kadınların yüzde 20’si kocası tarafından dövülüyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 4.
  • -En çok uygulanan fiziksel şiddet “tokat”.
  • - Fiziksel şiddet görenlerin 10’da biri “Eski sevgilim veya eski kocam beni hâlâ dövüyor” dedi.
    - Her üç kişiden biri şiddet gördüğünü saklıyor.
    - Dört kişiden biri ise psikolojik şiddete maruz kalıyor.
    - Psikolojik şiddet gördüğünü beyan edenlerin oranı erkeklere göre üç kat daha fazla.
    - Kadınlar, karşı cinsin kendisine küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözlerle psikolojik baskı uyguladığını söylüyor. Ayrıca başkalarıyla kıyaslanmak da kadınların muzdarip olduğu bir durum...
    - Psikolojik baskı görenlerin yüzde 42’si bu duruma bir türlü çözüm bulamıyor. Yüzde 60’ı ise bunun önüne geçmek için nasıl bir destek alması gerektiğini bilmiyor.
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