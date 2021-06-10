Şirketler 2021'in üçüncü çeyreğinde istihdamda artış planı yapıyor

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'nı yayımladı. Bu göre 2021 yılının üçüncü çeyreğinde araştırmaya dahil edilen sekiz sektörün yedisinde istihdam artışı bekleniyor.

COVID-19'un istihdam planları üzerinde etkili olmaya başladığı 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla istihdam beklentisi araştırma kapsamındaki sekiz sektörün tamamında güçlendi.

Araştırma 860 işverenin görüşlerine başvurularak gerçekleştirildi. Buna göre işverenler 2021 üçüncü çeyreğinde işe alım konusunda iyimser bir görünüm çizdi.

İşverenlerin yüzde 18'i 2021'in üçüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 7'si azalma öngörüyor ve yüzde 63'ü ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

İstihdamda artış beklenen sektörlerin başında artı yüzde 20'lik istihdam görünümüyle ilaç sektörü yer alıyor.

En düşük istihdam beklentisi yüzde 3'le restoran ve otelcilik sektörü olurken, yüzde eksi 5'le inşaat sektörü 8 sektör arasında işe alımlarda azalma bekleyen tek sektör oldu.

Diğer sektörlerdeki istihdam artış görünümleri ise şu şekilde; üretim artı yüzde 19, finans ve kurumsal hizmetler artı yüzde 12, diğer hizmetler artı yüzde 9, toptan ve perakende sektörü ise artı yüzde 5.

Mevsimsel verilerden arındırılmış istihdam görünümü ise artı yüzde 7 olarak ölçüldü.

İşe alım planları 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 4 puan zayıflarken, covid-19'un işe alım beklentileri üzerindeki ilk etkisini sergilediği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 puan arttı.

İnşaatta yüzde 10'luk düşüş

Rapora göre yılın bir önceki çeyreğiyle kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün beşinde zayıfladı.

Bu sektörler arasında en büyük düşüş yüzde 10'la inşaat sektöründe yaşandı.

Toptan ve perakende ticaret sektörü ise yüzde 6'lık düşüşle inşaat sektörünün hemen ardından ikinci sırada.

Söz konusu dönemde işe alımlarda düşüş beklenen diğer sektörler ise üretim sektörü yüzde 5, diğer üretim sektörü yüzde 4 olarak kaydedildi.

Bununla birlikte diğer hizmetler ile restoran ve otelcilik sektörlerindeki işe alım beklentilerinde yüzde 4'er puanlık artış dikkat çekti.

Yine aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre sekiz sektörün dördünde işe alım beklentileri yükseldi.

En dikkat çekici yükseliş yüzde 20 puan artışla üretim sektöründe yaşanırken, diğer hizmetler ve ilaç sektörlerinde sırasıyla; yüzde 16 ve yüzde 15 puanlık artış kaydedildi.

İşe alım beklentileri restoran ve otelcilik sektöründe yüzde 10 puan güçlenirken, İnşaat ve Diğer Üretim sektörlerinde işe alım beklentileri yüzde 7'şer puan arttı.

İşe alım beklentisinde başı büyük şirketler çekiyor

Rapora göre 2021'in üçüncü çeyreğine yönelik olarak dört işletme kategorisinin üçünde işe alımlarda artış bekleniyor.

Veriler mevsimsel verilerden arındırıldığında büyük şirket işverenleri artı yüzde 23 istihdam görünümü ile en güçlü istihdam piyasası görünümüne sahip.

Orta ölçekli şirketlerdeki işverenler artı yüzde 9, Küçük ölçekli işverenler ise artı yüzde 5'lik istihdam görünümü sergiliyor.

Mikro ölçekli şirketlerdeki işverenlerin istihdam görünümleri ise eksi yüzde 6'yla azalma eğiliminde.





