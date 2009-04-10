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Arasta operasyonu davası sürüyor

10 Nisan 2009 18:58

Edirne'deki "Arasta" operasyonu kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin de bulunduğu tutuksuz 23 sanığın "ihaleye fesat karıştırma, kamu görevlisine rüşvet verme, rüşvet alma" iddialarıyla yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan 11 kişi hazır bulundu. Aralarında Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın da bulunduğu 12 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, bazı sanık avukatlarının davadan çekilmesi üzerine, sanıklardan yeniden avukat tutmalarını, tutmadıkları takdirde zorunlu avukat tayin edileceğini bildirdi.

Daha sonra, Cumhuriyet Savcısı Cengiz Özülkü, sanıklar hakkındaki iddianameyi okudu.

İddianamede, Başkan Hamdi Sedefçi hakkında, üzerine atılı suçlardan "danışmanlık hizmet ihalesine fesat karıştırma, su arıtma ve imtiyaz hakkının devir ihalesine fesat karıştırma" suçlarından beraati, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise cezalandırılması istendi.

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal hakkında ise üzerine atılı tüm suçlardan beraat talep edildi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında iddianamenin okunmasının ardından sanıkların müdafilerine esasa yönelik yazılı ve sözlü savunma hazırlamaları için süre verilmesi ve avukatı olmayan sanıklara barodan avukat temin edilmesi için duruşmayı erteledi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 7 Mart 2008'de başlatılan "Arasta" operasyon kapsamında, aralarında Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin de bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.İlk duruşmanın ardından, Sedefçi'nin de aralarında bulunduğu tutuklu 8 sanık, nakit teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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