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Deutsche Welle

Aras'ın meclis başkanlığına AfD'den tepki

Yeşiller partili Muhterem Aras'ın Baden-Württemberg eyaletinde meclis başkanlığına seçilmesine AfD'den tepki geldi. AfD'li Baum, bunu 'Almanya'nın İslamlaşmasının bir işareti' olarak yorumladı.

12 Mayıs 2016 12:49


Yeşiller partili politikacı 50 yaşındaki Muhterem Aras'ın Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde parlamento başkanlığına seçilmesi sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin tepkisini çekti.

SWR yayın kuruluşunun haberine göre, AfD üyesi Christina Baum, Aras'ın meclis başkanlığına seçilmesini "AfD'ye bir saldırı olarak görüyoruz. Zira biz parti programımızda çok açık şekilde ifade ettik: İslam Almanya'ya ait değildir" sözleriyle yorumladı. Baum, "Bu Almanya'nın İslamlaşması sürecinin devam ettiğinin açık bir işaretidir" dedi.

AfD Meclis Grup Başkanı Jörg Meuthen ise Aras'ın başkanlığa seçilmesini daha soğukkanlı karşıladı. Meuthen, "Biz hep şunu dedik: Almanya'da milyonlarca Müslüman yaşıyor, buraya barışçıl şekilde entegre olmuş durumdalar. Bunlardan biri de meclis başkanı seçildi. Ne olmuş yani?" dedi. Meuthen, Aras'ı tebrik ettiğini belirtti.

Aras, meclis başkanlığına seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "Açık görüşlülük, hoşgörü ve başarılı bir uyumun" işareti olarak seçilmesinden ötürü teşekkür etmişti.

Baden-Württemberg eyaletinde bu yasama döneminde AfD partisi üçüncü büyük meclis grubunu oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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