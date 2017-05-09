Aras Kargo'ya yönetici kayyım heyeti atandı

Aras Kargo Anonim Şirketi'nin yüzde 48,13 hissesine sahip A grubu hissedarları, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Meral Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru neticesinde Aras Kargo’ya mahkeme tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde yönetici kayyım heyeti atandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından daha önce şirkete temsilci kayyım olarak atanan İleri Akıncı'nın sınırlı yetkilere sahip olmasından, mahkeme tarafından temsilci kayyıma verilen geçici yönetim yetkilerinin kaldırılmasından ve şirketin hali hazırda bir Yönetim Kurulu olmamasından dolayı şirketin A grubu hissedarları Meral Aras ve Barış Baran Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesine yaptığı başvuru sonucunda mahkeme; şirketin organsız olduğu ve acilen “yönetim kayyımı” atanması gerektiği kararı alarak şirkete 5 kişilik kayyım ataması yapıp kayyımların en az ikisinin müşterek imzası ile şirketi temsile yetkili olmalarına karar verdi. Böylece şirketin etkin bir şekilde çalışmasının önündeki engeller de kalkmış oldu.

Avustralyalı ortak da destek verdi

5 Mayıs 2017 tarihinde yapılan duruşmaya feri müdahil olarak katılan şirketin yüzde 25 hissesine sahip B grubu hissedarı Post 206 GMBH (Austrian Post) vekilleri de kayyım atanması talebine destek verince şirketin toplam yüzde 73,13'ünün desteği ile süreç hızlanmış oldu ve mahkeme yönetici kayyım ataması yaptı.

Yaptığı başvuru neticesinde atanan kayyım nedeniyle bir açıklama yapan Barış Baran Aras, uzun süredir devam eden hissedarlar arası sürecin sağlıklı ve verimli şekilde yönetilmesi konusunda yeni kayyım heyetinin olumlu yönde adımlar atacağına yürekten inandığını ifade etti. Aras Kargo’nun bir an önce uzlaşma zemininde hızlı büyümeye ve yeni yatırımlara odaklanması gerektiğine vurgu yapan Baran Aras, kargo sektörünün en değerli markası olan Aras Kargo’nun pozitif bir ortamda tüm hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti.

Ticari kayyım yeterli olmadı

Bilindiği gibi geçtiğimiz şubat ayında ticari kayyım atanmış ancak yönetimsel anlamda ve hissedarlar arası süreç konusunda bir katkı sağlanamamıştı.

Yönetici kayyım heyetinde Mehmet Yorulmazer, Yasin Doğan, Uğur Gürsoy, Ercan Gür ve Yurdakul Tunçer bulunuyor.

Yüzde 50'sinin daha

yabancı ortağa satılması bekleniyor

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Avusturyalı ortağın şirketin yüzde 50 hissesini alacağı iddia edilmişti. Daha sonra Post 206 Beteiligungs GmbH'nin Aras Kargo Yurt içi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş'nin yüzde 50 hissesinin Evrim Zuhal Aras, Barış Baran Aras, Meral Aras'tan devralması işlemi ile ilgili Rekabet Kuruluna başvurmuştu.