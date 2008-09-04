Ararat jesti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye ve Ermenistan milli futbol takımları arasında yapılacak karşılaşmayı izlemek için Erivan'a gideceği dün netleşirken, Ermeni cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı.



Ermenistan A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cumartesi günü Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yapacağı maça yeni amblemle çıkmaya hazırlanıyor. Yeni amblemde, kullanımı iki ülke arasında sorunlara neden olan Ağrı Dağı yerine kartal ve aslan yer alıyor.



Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Ruben Hayrapetyan, Erivan'da Ermenistan basınına yaptığı açıklamada, Ermenistan Milli Takımı'nın Türkiye maçı öncesinde yeni ambleminin resmî tanıtımını yaptı. Federasyon Başkanı Hayrapetyan, amblem değişikliğini "futbol taraftar derneklerinden gelen talep" olarak açıkladı, bir önceki amblemin taraftarlarca sevilmediğini söyledi. Zaman'ın Erivan'dan telefonla sorularını cevaplandıran bir yetkili de, amblem değişikliğinin bir ay önce yapıldığını, resmî olarak ilk kez Türkiye ile yapılacak maçta kullanılacağını söyledi. Aynı yetkili, Ağrı Dağı'nın bulunduğu amblemin değiştirilmesinin Türkiye ile oynanacak maçla ilgisinin bulunmadığını savundu ve "Bilmiyorum. Önceki amblem yıllardır kullanılıyordu ve değiştirdik. Yeni amblemde kartal ve aslan yer alıyor." ifadesini kullandı. Ermenistan'dan yapılan açıklamalarda, Ağrı Dağı'nın ülkenin futbol federasyonunun ambleminden çıkarılması ile Erivan Hrazdan Stadı'nda Türkiye ile yapılacak maç arasında bir bağlantı kurulmaktan kaçınılsa da, değişikliğin "sembolik" anlamı bulunuyor. Ermenistan Anayasası'nın 13. maddesinin 2. paragrafına göre Türkiye'de bulunan Ağrı Dağı, "Ermenistan'ın devlet simgesi" olarak niteleniyor. Ankara, Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nde Doğu Anadolu'dan "Batı Ermenistan" olarak bahsetmesini ve Ağrı Dağı'nın "devlet simgesi" olarak kullanılmasını "toprak iddiası" olarak yorumluyor. Bu değerlendirme, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Ermeni iddiaları ve tarihî gerçekler" belgesinde açıkça yer alıyor. Bu arada Ermenistan Futbol Federasyonu'nun yeni ambleminde yer alan aslan ve kartal da, Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet armasında yer alıyor.



