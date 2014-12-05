Araplar’ın alışveriş çılgınlığı eve sıçradı

AVM’lerde görmeye alıştığımız Araplar, gayrimenkulde de en büyük alıcı oldu. Körfez sermayesi 2013’te toplam 735 bin m2 mülk alırken, 2014’te rakam 2 milyon m2’ye fırladı.

Vatan'da yer alan habere göre, mütekabiliyet yasasının 2012’de değişmesinin ardından, yabancıların Türkiye’den gayrimenkul edinimi hızla artıyor. Yasadan önce İngiliz, Alman ve Rusya’dan satın alımlar ağırlık kazanırken, son yıllarda Körfez Bölgesi’nden gelen talep hızla arttı. Körfez ülkelerinden gelen yatırımcılar 2013 yılında 735 bin metrekarelik alım yaparken, 2014 yılında bu rakam 2 milyon metrekareye yaklaştı. Suudi Arabistan yıl boyunca 910 bin metrekarelik taşınmaz alarak ilk sıraya yerleşti.

Körfez’in ağırlığı artıyor

GYODER’in 14.Gayrimenkul Zirvesi’nde Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı’nın paylaştığı verilere göre, yabancıların gayrimenkul alımında son bir yılda önemli değişiklikler meydana geldi. 2014 yılında, Türkiye’den gayrimenkul alan yabancıların sıralaması büyük ölçüde değişti. 2013’te Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Rusya ve Hollanda’dan oluşan sıralamada, 2014’te Körfez ülkeleri ağırlık kazandı. Buna göre ilk sıraya Suudi Arabistan otururken, sıralama İngiltere, Almanya, Kuveyt ve Rusya olarak değişti.

Geçtiğimiz yıl 402 bin metrekarelik alımla ikinci sırada bulunan Suudi Arabistan, bu yıl iki kattan fazla yani 910 bin metrekare mülk edinerek ilk sıraya oturdu. 94 bin metrekarelik taşınmaz alarak altıncı sırada bulunan Kuveyt de listenin üst sıralarına çıktı. Kuveyt, 522 bin metrekare ile dördüncü sıraya yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri de 73 bin metrekarelik alımını, 219 bin metrekareye yükseltti.

2 milyon metrekare

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin yabancıya mülk satışı 2.9 milyon metrekare seviyesindeydi. Bu yıl 20 bin 57 yabancı Türkiye’den 5.2 milyon metrekare büyüklüğünde taşınmaz satın aldı. Bu yükselişte, Körfez ülkeleri ön plana çıktı. Körfez’den 5 bin 81 yatırımcı, 1.9 milyon metrekarelik alım yaptı.

Körfez ülkelerinin satın aldığı taşınmaz sayısı bir önceki yıla göre metrekare bazında yüzde 167 artış gösterdi. Satın alma yapan kişi sayısı yüzde 202 yükseldi.

Yalova, sahilleri solladı

Araplar’ın bu ilgisi, yabancıların tercih ettiği ilk 10 sıralamasını da değiştiriyor. Araplar’ın tercih ettiği iller İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Trabzon olarak öne çıkıyor. 2013 yılında Antalya, Muğla, İstanbul’un ardından İzmir ve Aydın geliyordu. Yalova, Sakarya ve Bursa’ya olan ilgi, İzmir ve Aydın’ın da listeden gerilemesini sağladı. Yatırımcılar en çok İstanbul ile ilgileniyor. İstanbul’da Beylikdüzü, Başakşehir gibi bölgelerde yatırım yapıyorlar. Anadolu yakasına ise yeni yeni rağbet etmeye başladılar. Suudiler Sapanca’da çok aktifler. Kuveytliler Trabzon, Bursa, Sapanca, Yalova’yı tercih ediyor.