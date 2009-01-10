Araplar Peres'e 'Hamas'ı bitir' diyormuş!

* İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "Arap liderler, özel konuşmalarımızda bize 'Hamas'ı sona erdirin' diyor" iddiasında bulundu



* İsim vermeden konuşan Peres'e, Arap liderlerden bir cevap gelip gelmeyeceği ya da gelirse bunun nasıl bir yanıt olacağı da merak konusu...



85 yaşındaki İsrail Cumhurbaşkanı Peres, Katalan gazetesi La Vanguardia'da yayımlanan röportajında, Lübnan'da Hizbullah ve Gazze de Hamas'ı "İran'ın uyduları" olarak niteleyip, "Hizbullah ve Hamas, Arap dünyasının en büyük düşmanları. 350 milyonluk Arap dünyası var. Onlarca milyonluk İranlı, Ortadoğu'ya hükmetmek istiyor. Bu Arapların hoşuna gitmiyor, bunu istemiyorlar" diye konuştu.



İsrail'in Gazze'yi işgal etme niyetlerinin olmadığını sadece İsrail halkının güvenliğini koruduklarını savunan Peres, Gazze'ye saldırılardan dolayı İsrail'e yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak şöyle konuştu: Olayları bilmeden açıklama yaptıklarına inanıyorum. Hamas'ın silahları saklamak için çocukları kullandığını, onları kalkan yaptığını söylesem buna cevapları var mı? Hamas'ın silahları camilere saklamalarına, teröristleri hastanelerde gizlemelerine ne derler? Bizi eleştirenler bunları önleyebilirler mi? Eğer yaparlarsa garanti ederim bir tek İsrail askeri bile Gazze'ye ayak basmayacak.



İsrail Cumhurbaşkanı ayrıca, Hamas'ın İsrail'e füze saldırıları yapmak için BM'nin yerleşim yerlerini kullandığını iddia ederek, BM'den bunu araştırmasını istediklerini kaydetti.



Bu arada açıklamalarında sürekli olarak İran'ı suçlayan Peres, "İran, Hizbullah'ın alması için silahları Suriye'ye gönderiyor. Şimdi de Gazze'ye silah sızdırmaya çalışıyorlar. Hamas'ın füzelerinin çoğunluğu İran malı. İran, dünyada terörün merkezi. Emperyalist veya Ortadoğu'yu yönetmek tutkusu olan dünyadaki tek ülke İran. Terörist grupların hemen hemen hepsine silah ve finans yardımını İran yapıyor" iddiasında bulundu.



"Hiçbir İsrail lideri Arapları birleştirme veya bölme kabiliyetine sahip değil" diyen Peres, "Bir İsrail lideri sadece İsrail politikası üzerine karar verebilir. Mevcut hükümetin barış istediğine inanıyorum, hatta bundan şüphem yok. Ama ne Filistin Kurtuluş Örgütü ne de Mısır, Hamas'ın bir Filistin devleti kurulmasını önlemesini engellemeyi başardı. Sorun bu, İsrail lideri değil" ifadesini kullandı. (AA)