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Ekonomi

Araplar Daimler’in en büyük hissedarı oldu

Abu Dabi merkezli Aabar Investment PJSC, Daimler firmasının hisselerini satın alarak en büyük hissedarlarından biri konumuna gelecek.

23 Mart 2009 02:00

Abu Dabi merkezli Aabar Investment PJSC, Daimler firmasının hisselerini satın alarak en büyük hissedarlarından biri konumuna gelecek.

Daimler firması tarafından yapılan açıklamada, merkezi Abu Dabi'de olan Aabar Investment'in, Daimler şirketinin hisselerini satın alma maliyetinin 96,4 milyon dolar olduğu belirtildi.

Böylelikle, Aabar Investmen şirketi, Daimler hisselerinin yüzde 9,1'ine sahip olacak. Kuveytli yatırımcılar şirketin 6,9 oranındaki hisselerine sahip konumda bulunuyorlar.

Aabar Investment firmasının, Daimler şirketinin bazı hisselerini satın alacağı açıklaması, Daimler hisselerinin değerinin yaklaşık yüzde 7 oranında değer kazanmasına yol açtı.

Konuya ilişkin olarak Aabar şirketi Başkanı Khadem al-Quabisi ile Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche'in bugün ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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