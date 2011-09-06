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Dünya

Arapça olmayan levhalar yasakladı MOGADİŞU (A.A)

06 Eylül 2011 22:19

-Arapça olmayan levhalar yasakladı MOGADİŞU (A.A) - 06.09.2011 - Somali'de aşırı dinci Eşşebab örgütü, başkent Mogadişu'nun kenar mahallelerinde bulunan dükkan sahiplerine Arapça olmayan dillerde tabela ve pano kullanmalarını yasakladı.  Eşşebab üyelerinin bugün hoparlörlerle yaptığı duyuru, örgütün geçen ay başkentin merkezinden çekildikten sonra kontrolü altında kalan yerlerde kendi katı kurallarını yerleştirme amacı taşıyor. Eşşebab örgütü daha önce de müzikli telefon melodilerini, filmleri ve düğünlerde dans etmeyi yasaklamıştı. Örgüt, başkent Mogadişu'nun dış bölgelerinde yaşayanlara bir ay süre vermiş ve bu kurallara uyulmaması halinde dini mahkemelerde yargılanacaklarını bildirmişti. Bölgedeki işletme sahipleri, örgütün tabelaları şimdiden indirmeye başladığını, ancak halkın büyük çoğunluğunun Arapça bilmemesi nedeniyle Somali dilinde ve İngilizce olmayan tabelaları anlamakta zorlanacaklarını söyledi.  Eşşebab örgütü, 2007 yılında batılı ülkeler tarafından desteklenen Somali hükümetine karşı ayaklanmıştı. Örgüt, ülkenin güney ve orta bölgelerinin büyük kısmını kontrolünde tutuyor.

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