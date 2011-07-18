Arap vekile ‘Mavi Marmara’ cezası

T24 - İsrail Parlamentosu’nun Arap vekillerinden Zuabi’nin dönem sonuna kadar meclis çalışmalarına katılması geçen yıl Mavi Marmara'ya katıldığı gerekçesiyle yasaklandı.



Gazze'ye yardım götürmek amacıyla geçen yıl yola çıkan, ancak uluslararası sularda İsrail donanmasının düzenlediği ve 9 Türk'ün öldüğü baskına uğrayan Mavi Marmara gemisinin yolcuları arasında yer alan



İsrail parlamentosunun (Knesset) Arap milletvekili Hanen Zuabi'nin, bu gerekçeyle dönem sonuna kadar parlamento çalışmalarına katılması yasaklandı. Balad partisi üyesi Zuabi'nin yaklaşık iki hafta kadar sonra bitecek olan Knesset yaz dönemi çalışmalarına katılmaktan men edilmesi kararı, parlamentonun Etik Komisyonu tarafından alındı.



Komisyon, Zuabi'nin Gazze Şeridi'nde uygulanan deniz ablukasını kırma niyetindeki filoya katılımının, devletin güvenliğine zarar veren ve Knesset üyelerinin hareket özgürlüğü ile bağdaşmayan bir eylem oluşturduğu kararına vardı. Kararda, Mavi Marmara'nın İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından finanse edildiği, İHH'nin de radikal islam ve Batı karşıtı terör örgütlerine yardım eden, Hamas'a mali yardım ve destek veren bir örgüt olduğu savunuldu.



Zuabi hakkında, milletvekilleri tarafından, filoya katılarak "İsrail devletine karşı tavır aldığı gerekçesiyle" komisyona verilen üç ayrı şikayet bulunduğu ifade edildi.



Karar uyarınca İsrailli Arap milletvekili Knesset'te konuşma yapamayacak, tartışmalarda yer alamayacak; ancak genel kuruldaki oylamalarda oyunu kullanabilecek.Bu kararla ilk kez bir Arap milletvekiline Knesset tarihinde böyle bir ceza verildiği de belirtiliyor





‘KARARI YARGI VERMELİYDİ'



Kararı eleştiren ve hakkındaki şikayetleri kabul etmediğini belirten Zuabi, filoya katılmayla ilgili eyleminin yasal olup olmadığı konusunda "sağcı bir çoğunluğa sahip komisyon tarafından değil" yargı tarafından karar verilmesi gerektiğini belirtti.



Knesset, 31 Mayıs 2010'daki Mavi Marmara olayından sonra, Zuabi'nin diplomatik pasaport, davalarla karşılaştıklarında verilen mali destek ve İsrail'in diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelere ziyaret gibi, parlamento üyelerine tanınan bazı haklarını da elinden almış, Zuabi ise haklarının iadesi için İsrail Adalet Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.



Geçen hafta da parlamentoda birkaç kez uyarılmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasını kesen Zuabi oturum dışına çıkarılırken meclis görevlileriyle tartışmış; bunun üzerine parlamento çalışanları Zuabi'nin özür dilemesini istemiş ve Zuabi de hareketinin çalışanlara karşı olmadığını belirterek özür dilemişti.



