Arap ve Afrikalı krallar zenginlikte birinci

Forbes dergisi dünyanın en zengin 15 soylusunu belirledi. İlk sırada 35 milyar dolarlık servetiyle Tayland Kralı Adulyadei var: 12. sıradaki İngiliz Kraliçesi’nden 54 kat daha zengin. Üst sıralar Arap ve Afrikalı kralların...



Forbes dergisinin hazırladığı dünyanın en zengin soyluları listesinde Tayland Kralı Bhumibol Adulyadei 35 milyar dolarlık servetiyle, petrol fiyatlarının artışıyla zenginliklerine zenginlik katan Arap krallarını sollayarak, birinci sıraya oturdu.



Tüm dünyadan 15 soylunun yer aldığı listedeki servetin toplam miktarı geçen yıl 95 milyar dolar iken, bu yıl 131 milyar dolara ulaştı. 80 yaşındaki Tayland Kralı Adulyadei, dünyanın en popüler kraliyet üyesi olarak bilinen İngiliz Kraliçesi II. Elizabet’in serveti-nin tam 54 kat üzerine çıktı. İngiliz Kraliçesi, sıralamada 650 milyon dolarlık servetiyle 12’nci sırada yer aldı. Dünyanın en uzun süreli krallık sürdürenlerinden biri olan Adulyadei’nin sahip olduğu gayrimenkul şirketi oldukça büyük miktarlarda arazilere sahip. Tayland Kralı ayrıca, Siam Çimento ve Siam Ticaret Bankası’nın da sahibi.



Dünyanın en zengin soyluları listesinde ülkeler dikkate alındığında Arap ve Afrika ülkelerinin liderlerinin, batılı bir çok zengini geride bıraktığı gözlenirken, İngiltere, Hollanda, Monako ve Liechtenstein gibi Avrupalı kraliçe ve prenslerin de yer aldığı dikkat çekti. Listede 2’nci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Khalifa bin Zayed Al Nahyan’ın serveti 23 milyar dolar değerinde. dünya petrol rezervinin onda birine sahip Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin gerçek servetini de petrodolarlar oluşturuyor. Şeyhin sahip olduğu gayrimenkuller 2005’ten 2007’ye kadar olan sürede yüzde 100 artış gösterdi.



Petrol zengini Suudi Arabistan’ın 6’ncı kralı olan Abdullah bin Abdul Aziz’in şahsi serveti 21 milyar dolar. Suudi Arabistan, petrol fiyatlarının artmasının ardından petrol ihracatından, kraliyet ailesinin servetini de arttırarak günlük olarak yaklaşık 1 milyar dolar kazanıyor. Listede 3’üncü sırada yer alan Kral, binicilik tutkusu nedeniyle Arap atları yetiştiriyor ve Riyad’daki binicilik klubünü finanse ediyor. Ülkesini kalkındır-mak için Dubai benzeri yatırımlar yapan kral, bu yatırımlarla işsizliği azaltmayı hedefliyor.



Tarikat lideri 11'inci sırada



Listede 9’uncu sırada yer alan Monako Prensi II. Albert’in serveti 1.4 milyar dolar değerinde. Kendisine miras kalan ayni hakları arasında, sanat eserleri, antika arabalar, pullar ve Monte Carlo Société des Bains de Mer Casinosu’nun hisseleri var. Bir çevreci olan Prens Albert, karbondioksit salınımını azaltan hibrit araç kullanıyor.



Dergi, 1 milyar dolarlık servetiyle 11’inci sırada yer verdiği İsmaili tarikatının lideri 71 yaşındaki Prens Kerim El Hüseyin’in ülkesi sütununu boş bıraktığı gözlendi. Agha Khan Prensi olarak listede yer alan Prens Kerim El Hüseyin, tüm dünyada 15 milyon müridi olan İsmaili tarikatının lideri. Aga Khan Development Network, tarikatın Asya ve Afrika’da gelişmesine yardımcı oluyor.

Listede 5’inci sırada yer alan Dubai Şeyhi Muhammed bin Rashid Al Maktum’un kişisel serveti 18 milyar dolar. Al Maktum, New York’daki Essex House Otel’i de kapsayan, HSBC ve Sony ile ortak şirketleri olan Dubai Holding’in ana hissedarı. At yarışlarına meraklı. Kentucky ve Avustralya’da 460 milyon dolarlık damızlık hayvan çiftliğine, Londra’da otel ve lüks daireleri olan Al Maktum, dünyanın en yüksek ve en lüks oteli Burj Dubai’yi ve denizin ortasında palmiye şeklinde adaları yaptırmıştı.



İŞTE SON SIRALAMA:



Bhumibol Adulyadej

Tayland Kralı

35 milyar dolar



Khalifa bin Zayed Al Nahyan

BAE Şeyhi

23 milyar dolar



Abdullah bin Abdul Aziz

Suudi Arabistan Kralı

21 milyar dolar



Hassan El Bolkiah

Brunei Sultanı

20 milyar dolar



Muhammed bin Rashid Al Maktum

Dubai Şeyhi

18 milyar dolar



II. Hans-Adam

Liechtenstein Prensi

5 milyar dolar



Hamad bin Khalifa Al Thani

Katar Şeyhi

2 milyar dolar



IV. Muhammed

Fas Kralı

1.5 milyar dolar



II. Albert

Monako Prensi

1.4 milyar dolar



Qaboos bin Said

Umman Sultanı

1.1 milyar dolar



Kerim Al Huseyin

Agha Prensi

1 milyar dolar



II. Elizabeth

İngiltere Kraliçesi

650 milyon dolar



Sabah Al-Ahmet Al-Jaber

Kuveyt Şeyhi

500 milyon dolar



Beatrix Wilhelmina Armgard

Hollanda Kraliçesi

300 milyon dolar



III. Mswati

Swaziland Kralı

200 milyon dolar