Arap ülkeleri Katar'a 'yeni yaptırımları değerlendiriyor'

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya Büyükelçisi Ömer Gobaş, Arap ülkelerinin Katar'a yeni ekonomik yaptırımlara hazırlandığını söyledi.

Büyükelçi Ömer Gobaş, değerlendirilen yaptırımlar arasında Katar'la ticari ilişkilerine devam eden ülkelerle ticari bağların azaltılmasının bulunduğunu da açıkladı.

"Bir olasılık, ticari ortaklarımıza koşulları kabul ettirmek ve eğer bizimle çalışmak istiyorsanız bir ticari seçim yapmak zorundasınız demek olacaktır" diyen Gobaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Katar talepleri kabul etmek istemezse bu durumda bu, 'Güle güle Katar, sana artık çadırımızda ihtiyacımız yok' anlamına gelecektir".

Gobaş, Katar için talep ettikleri kriterlerin kendileri için uygulanmasını istediklerini de vurguladı.

Gobaş, Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'nın kapatılmasının makul bir talep olup olmadığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Basın özgürlüğüne sahip olduğumuzu iddia etmiyoruz. Basın özgürlüğü fikrini teşvik etmiyoruz. Biz, konuşma sorumluluğundan bahsediyoruz. İfade özgürlüğünün farklı yerlerde farklı koşulları vardır".

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn "terörizmi desteklediği" suçlamasıyla Katar'a ekonomik ve diplomatik ambargo uyguluyor.

4 ülke geçen hafta, Katar'a 13 maddelik bir talepler listesi iletmişti.

13 maddelik listede; Katar'ın Türkiye'nin ülkedeki askeri üssünü kapatması, İran'la bağlarını zayıflatması, Yemen'de isyancı Husilere mali desteği kesmesi ve Al Jazeera'nın kapatılması gibi talepler de yer alıyor.

Katar talepleri yerine getirmeyi reddediyor.