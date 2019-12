-ARAP TÜRK BANKASININ YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Yıldız Taşdelen Erli - Libyan Foreign Bank'ın mülkiyetinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş'nin yüzde 62,37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararları ile 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması Libyan Foreign Bank açısından sona erdirilinceye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılacağının açıklanmasının ardından, Fon'un atadığı yeni yönetim göreve başladığı belirtildi. A.A muhabirinin aldığı bilgiye göre, görevden alınan yönetim kurulu üyeleri yerine atanan Feyzi Çutur, İsmail Güler, Oğuz Kayhan, Hikmet Aydın Simit ve Yusuf Dağcan ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Osman Arslan, bankanın Nişantaşı'da bulunan genel müdürlük binasına gelerek göreve başladı. 1977'de Arap-Türk Bankası adıyla kurulan A&T Bank, Türk bankacılık kanun ve mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteriyor. Libyan Foreign Bank (yüzde 62,37), Türkiye İş Bankası A.Ş. (yüzde 20,58), Ziraat Bankası A.Ş. (yüzde 15,43) ve Kuwait Investment Co'nun (yüzde 1,62)'ın ortak yatırımı olan A&T Bank, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki iş adamları arasında ticari ilişkileri tesis etmenin yanı sıra, uluslararası para piyasaları, yabancı para işlemleri, global finans ve mevduat toplama faaliyetleri gibi her türlü bankacılık yapma iznine sahip. Aktiflerinin değeri 18 milyar doları aşan, Libya Merkez Bankası'nın yüzde 100 sahibi olduğu The Libyan Foreign Bank, A&T Bank'ın en büyük ortağı. Banka, İstanbul'daki merkez şubesinin ardından Ankara ve Kozyatağı şubeleri, 2009 yılında ise Gaziantep, Kayseri ve Konya şubeleri hizmet vermeye başladı. A&T Bank'ın 33'ü yerli, 130'u uluslararası olmak üzere 35 ülkeye yayılmış muhabir ağı, yaklaşık 400 banka ile SWIFT bağlantısı bulunuyor. 2 milyar lirayı aşkın aktif büyüklüğü ve 240 milyon lira ödenmiş sermayesi olan banka, Türkiye Bankalar Birliği'nin 31 Mart 2011 verilerine göre Türkiye'de 6 şube ve 251 çalışan ile hizmet veriyor.