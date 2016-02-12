Arap Turizm Birliği Başkanı: Rusya'nın kararlarına seyirci kalacak değiliz; daha çok turist göndereceğiz

Arap Turizm Birliği Başkanı Al-Fehaid, Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının azaldığına dikkat çekerek, "Türkiye'de meydana gelen uçak hadisesinden sonra Rusya'nın almış olduğu kararlara seyirci kalacak değiliz. Arap ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi bir noktaya gelmesi ve daha fazla Arap turistin Türkiye'ye gitmesi için çaba gösteriyoruz."

Radikal'de yer alan habere göre; dünyada Arap ve Türk turistlerin en fazla harcama yapan gruplar olduğunu belirten Al-Fehaid, son verilere göre Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısının 2 milyon 400 bin civarında, yapmış oldukları harcamaların değerinin de 4 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etti. Bir Arap turistin beş günlük tatilde harcadığı paranın 4 bin 500 dolardan aşağı olmadığına dikkati çeken Al-Fehaid, şunları kaydetti:

"Türkiye'de meydana gelen uçak hadisesinden sonra Rusya'nın almış olduğu kararlara seyirci kalacak değiliz. Arap ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi bir noktaya gelmesi ve daha fazla Arap turistin Türkiye'ye gitmesi için çaba gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan ile bu konuda detaylı olarak görüştük. Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştük ve bunu daha iyi duruma getirerek, yatırıma dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz."

Al-Fehaid, Arap ülkeleri ile Türkiye arasında programlı olarak yapılacak ikili işbirlikleri olduğunu ve büyük yatırımların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'deki yetkili makamlarla görüşmeyi sürdürdüklerini anlatan Al-Fehaid, "Türkiye'ye yılda 2 milyon 400 bin civarında Arap turist geliyor ama bu sayı çok daha yukarıya çıkacak. Türkiye'deki turizmle ilgili altyapı dünya konjonktüründe çok iyi bir durumda" dedi.





"Araplar akın edecek"





Al-Fehaid, Türkiye'nin sahip olduğu turizm altyapısının yanı sıra sağlık turizminde de çok başarılı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Arapların, sağlık turizmi için de Türkiye'ye akın edeceğini düşünüyorum. Sağlık turizmiyle ilgili ilk adımlar atıldı. Bursa'da yürütülmekte olan büyük bir proje var. Türkiye ile hem turizm hem sağlık turizmi alanında planlanan projeler var. Türk yatırımcıların da Arap ülkelerinde projeler geliştirmesini amaçlıyoruz. Antalya'ya yönelik de çalışmalarımız var. Antalya'ya daha fazla Arap turistin çekilmesine yardımcı olacağız. Arap turistin beklediği şey, kendisine takdim edilecek hizmetler, turistik ve konaklama yerlerine dair taleplerini ilgililere ileteceğiz."