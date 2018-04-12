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Arap turisti dolaştıran taksiciye hapis cezası

Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

12 Nisan 2018 11:19

Suudi Arabistanlı müşteriyi, yolları dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Karar'da yer alan habere göre, Karaköy’den aldığı Suudi Arabistanlı turisti, yolu uzatıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddia edilen taksici Enver Canik’in, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Enver Canik katılırken, yakınları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Canik, “Ben öyle bir şey yapmadım. 25-30 yıldır İstanbul’dayım. 3-4 yıldır taksicilik yaparım. Bilerek ve isteyerek kimseyi dolaştırmadım. Fazla para almaya çalışmadım. Çok konuştukları için yolu şaşırdım” dedi.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Enver Canik, “Kasten hareket etmedim” ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Enver Canik’i, taksi ücretini almadığını gerekçe göstererek “nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Mahkeme sanığın aldığı cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

 

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