Arap turist mağazanın yüzde 25'ini aldı

T24 - İstanbul Shopping Fest, hedeflendiği gibi alışverişe hareketlilik getirdi. Gece 02.00’ye kadar açık olan alışveriş merkezlerinde, mağazalar günlük cirolarının yarısını 4 saatte yakaladı. Bir Arap müşteri Torium’da gece 03.00’e kadar alışveriş yapıp Koton’un günlük cirosunun yüzde 25’ini karşıladı.



Önceki akşam İstinye Park ve Torium alışveriş merkezlerinde çalınan eş zamanlı gong ile başlayan İstanbul Shopping Fest (ISF), ilk gününde bekleneni verdi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle maç saatlerinde kadınların yoğunlukta olduğu alışveriş merkezlerinde, derbide son düdüğün çalınmasının ardından formalarıyla alışverişe gelen erkekler de görülmeye başlandı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre normalde 22.00’da kapanması gerekirken, festival kapsamında gece 02.00’a kadar açık olan alışveriş merkezlerinde, mağazalar günlük cirolarının yarısını 4 saatte yakaladı. Alışverişe gidenler özellikle giyim mağazalarına ilgi gösterirken, saat 24.00’da televizyon alanlar bile oldu.



Maç bitti, alışveriş başladı

Torium’da gong çalan İstanbul Shopping Fest Eş Başkanı Mehmet Nane, ISF’nin ilk günü için yaptığı değerlendirmede, alışveriş merkezlerinde hareketliliğin gece saat 01.00 gibi dağılacağını düşündüklerini ancak alışverişin saat 02.00’a kadar devam ettiğini gözlemlediklerini söyledi. Özellikle derbinin ardından erkek tüketicilerin de alışveriş merkezlerine gittiğini ifade eden Nane, “23.00’dan itibaren formasını giyenler alışveriş merkezlerine koştu. Geceyarısı televizyon alanlar bile oldu” dedi.



Yükselişler başladı

İlk gün ciroları hakkında da bilgi veren Nane, “Toplam ciroyu hesaplamadık ancak İstinye Park ve Torium’daki Teknosa mağazalarından örnek verebilirim. Bir günlük ciromuzun yarısını 4 saat içinde yakaladık. Diğer açık olan mağazalar için de buna benzer rakamların geçerli olduğunu düşünüyorum” dedi. İstanbul Shopiing Fest İcra Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz da, ilk gün geceyarısına kadar açık kalan alışveriş merkezlerinde kendi markası Koton’dan yola çıkarak, şu bilgileri verdi: “İlk gün yükseliş gördük. Maçın olması yükselişin daha fazlasını olmasını engelledi gibi gözüküyor. İki alışveriş merkezinde yüzde 30 artışı yakaladık.” İstanbul Shopiing Fest İcra Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, festivale katılan yabancıların ağırlıklı olarak komşu ülkelerden geldiğini belirterek, “Önceki akşam Torium’daki mağazamızda bir Arap müşterimize gece saat 03.00’a kadar hizmet verdik. Normalde alışveriş merkezinin 02.00’da kapanması gerekiyordu ancak bu bir organizasyon olduğu için anlayışla karşılandı. Arap müşterimiz de tek başına günlük ciromuzun yüzde 25’i kadar alışveriş yaptı” diye konuştu.



Açık hava konserleri verildi

Açılışı alışveriş merkezlerinde yapılan İstanbul Shopping Fest’in resmi açılış gününde Abdi İpekçi Caddesi, Taksim Meydanı ve Bağdat Caddesi’nde açık hava konserleri ve gösterileri yer aldı. Taksim Meydanı’nda Mercan Dede, Ceza ve DJ Funky C eğlenenleri coştururken, Anadolu Ateşi de gösteri yaptı.



Sadece alışveriş için gelen Yunanlılar var

Point Otel Taksim Genel Müdürü Nuri Kalyoncu, ay sonuna kadar yüzde 90 doluluk oranını yakaladıklarını ve bu oranların nisan ayı itibariyle de devam edeceğini belirterek, “Sezon fiyatlarımızla birlikte bu doluluğu yakaladık. ABD’den, Uzakdoğu’dan, Ortadoğu’dan misafirlerimiz var. Koreden gelenler bile oldu. Yabancı misafirlerimiz yüzde 36 Avrupa ve yüzde 30 Ortadoğu oranında. ISF için özellikle gelen misafirler arasında ise Yunanlar dikkat çekiyor. Tanıtımın etkisiyle konaklıyorlar. Bu tür organizasyonların olumlu etkisi oluyor” diye konuştu.



İstanbul’daki otellerin doluluğuna 10 puanlık Shopping Fest dopingi

Nevruz ve Paskalya’yı da kapsayan 18 Mart-26 Nisan tarihleri arasında 40 gün 40 gece sürecek olan İstanbul Shopping Fest, yalnızca 3 milyar dolarlık ticaret hacmi bekleyen perakendecilerin değil, gıda ve konaklama sektörünün de yüzünü güldürüyor. İstanbul’da önceki yıllarda bu dönemde otellerin ortalama doluluk oranları yüzde 80 olurken, bu yıl yüzde 90 seviyesinde seyrediyor. ISF’nin otellere 10 puanlık etkisi göze çarpıyor.

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, turizmde İstanbul mevsiminin açıldığını belirterek, şunları söyledi: “Bu dönem İstanbul’un en dolu olduğu dönemlerden biridir. Nevruz ve Paskalya nedeniyle her yıl ortalama yüzde 80 doluluk yakalanır. İstanbul’daki bu doluluk oranlarını tamamen ISF’ye bağlamak doğru olmak ancak, doluluk yüzdelerinde 10 puanlık bir artış görülebilir.” İstanbulShopping Fest için bakanlığın yurtdışında tarihi mekanlarda ve önemli merkezlerde tanıtım yaptığını hatırlayan Timur Bayındır, şöyle konuştu: “Tanıtım ve çağırma açısından ISF’nin faydası büyük. Avrupa her zaman ilk sırayı her zaman alıyor. Almanya ve Rusya ilk sırayı alıyor. Suriye İran ve Arabistan üzerinden de alışveriş için gelenler var. Turistler özellikle alışveriş merkezlerine yakın olmak istiyorlar.”



Yabancı misafir oranı yüzde 75’i buluyor

ISF’nin etkinliklerinin olduğu Nişantaşı’nda bulunan The Sofa Otel’de ise, ilk gün yüzde 83 doluluk yakalanırken, ay sonuna kadar yüzde 90 doluluk yakalanacak. Bu oranın yüzde 75’i ise İngiltere, Almanya, İsviçre, Macaristan ve ABD’den gelen misafirlerden oluşuyor. Otelde ISF kapsamında, Cafe Sofa’da indirimler de yapılıyor.