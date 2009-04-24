Arap şeyhi çölde adama böyle işkence yaptı

Ciple üzerinden geçiyor

Eksik mal getirdiği için

45 dakika süren video bant kaydında, işkencecilerden birinin, BAE’nin Veliaht Prensi Şeyh Muhammed’in kardeşi Şeyh İsa bin Zayed el Nahayan olması dikkati çekiyor.İşkence, Şeyh İsa’nın elleri ayakları bağlı kimliği belirsiz adamı çölde kafasına diziyle basıp, ağzına burnuna kum doldurmasıyla başlıyor. Ardından, otomatik tüfeğiyle kumda diz çökmüş olan adamın etrafına birçok el mermi sıkıyor.Diğerlerinin de yardımıyla, yerde yatmakta olan adamı önce kablo, sonra da çivili tahtayla döven Şeyh İsa, ardından zavallı adamın yaralarına tuz basıyor. Son olarak Şeyh İsa, cipiyle adamın üzerinden geçiyor ve vahşet sona eriyor.İşkence görüntüleri, Şeyh İsa’nın iş ortağı Bassam Nabulsi tarafından ABD’ye kaçırıldı. Nabulsi, video görüntülerinin Şeyh’in zorlamasıyla kardeşi tarafından çekildiğini söyledi. Kendisinin de işkence gördüğünü öne süren Nabulsi, Houston’daki Federal Mahkeme’de Şeyh İsa aleyhine dava açtı.İşkence gören kişinin, Afganistanlı bir tahıl tüccarı olduğu ve Kraliyet ailesine ait Abu Dabi dışındaki bir çiftliğe yaptığı teslimatta eksik mal verdiği belirtildi. İşkence görüntülerini inceleyen ve "Bütün kurallar ve prosedürler Emniyet Müdürlüğü tarafından düzgün bir biçimde uygulanmıştır" raporu veren BAE hükümeti, bu olayın ardından iki tarafın birbirlerinden şikayetçi olmamak (hırsızlık ve işkence) kaydıyla aralarında anlaştığını söyledi.Bu arada İçişleri Bakanı'nın, Şeyh İsa'nın kardeşlerinden biri olduğu bildirildi.